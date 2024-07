Una reportera de Cuatro denuncia agresiones al cubrir una manifestación de judíos ultraortodoxos: "Vomitivo"

Momento de auténtico miedo el que ha vivido este fin de semana Lara Escudero, reportera de Noticias Cuatro. El propio informativo se encargó de dar voz para que contase su historia a la periodista, desplazada hasta Jerusalén para cubrir una concentración de judíos ultraortodoxos.

Eso sí, Escudero ofreció una explicación más extensa en sus redes sociales, donde calificó el momento como "uno de los más humillantes" que le ha tocado vivir en su carrera. "Ya no solo como periodista o humana, sino como mujer", añadía la trabajadora de Cuatro.

"Hoy, los compañeros y compañeras periodistas que estamos en Jerusalén hemos ido a cubrir una concentración de judíos ultraortodoxos, convocada en el barrio de Mea Shearim. Uno de los más peligrosos de esta comunidad. Como suele ser costumbre, no nos han dejado hacer nuestro trabajo", narraba Lara.

Al parecer, esta comunidad "se ha ensañado" con las mujeres: "No hemos sido bienvenidas desde el minuto uno. Nos han echado del recinto principal, nos han acorralado en un rincón y nos han amenazado constantemente. 'Esto no es un sitio para mujeres', decían. 'Como no os larguéis, os vamos a tirar piedras a la cabeza', seguían".

"Al rato, mientras tratábamos de seguir haciendo nuestro trabajo de la manera más respetuosa posible, incluso con sus códigos de vestimenta -aunque también nos han recriminado ir en pantalones-, han decidido ir a más. Nos han empezado a llamar 'impuras', gritando el unísono", explica Lara en la publicación de X.

Escupitajos, amenazas de muerte... Estas conductas dieron paso a otras más graves y violentas: "Nos han escupido, nos han deseado la muerte. Y, al final, han decidido unirse para asustarnos y sacarnos de su barrio. Nos han seguido y empezado a lanzar lo que encontraba a su paso. Botellas, bolsas de basura...".

"Y lo peor, las mujeres judías que, encaramadas a los barrotes de las ventanas de sus edificios, nos gritaban, desgañitándose, que nos fuéramos de ahí, que éramos una impuras. Las miradas de odio, los gestos de asco. Son indescriptibles y dolorosos", relata Escudero.

La comunicadora de Mediaset España finalizaba su explicación lamentando el trato hacia la mujer occidental: "Ya no es por la libertad de prensa, que también. Es cómo nos ven y tratan a las mujeres que no pertenecemos a su comunidad. Lamentable, vomitivo. No solo lo he vivido yo. Lo hemos vivido todas. Hemos sentido en nuestras carnes la intolerancia más extremista".