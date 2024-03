Roberto Arce: "Lucho por no ser correa de transmisión de nadie, no soporto la presión del poder político"

Roberto Arce y Marta Reyero llevan diez años presentando los informativos del fin de semana en Cuatro. Los cambios en Mediaset España no han afectado a la pareja más veterana de la compañía. "Agradecemos mucho que se haya confiado en el equipo y en nosotros, porque, en una época de cambios, también puede suceder que los jefes prueben cosas nuevas", señalan.

Los periodistas celebran que el grupo haya recuperado Noticias Cuatro cinco años después. "Es una marca de prestigio y de información. Es una pena que desapareciera", dice Arce. Pese a que Vasile decidió prescindir de ellos, Arce y Reyero continuaron contando la actualidad a los espectadores bajo el paraguas de Cuatro al día.

"Cambiamos pocas cosas porque creíamos que nuestro público nos iba a ser fiel por lo que habíamos hecho hasta entonces. Intentamos hacer lo mismo que hacíamos", reflexiona el periodista madrileño, orgulloso del trabajo realizado a lo largo de todo este tiempo. Y es que la edición del fin de semana que pilota junto a su inseparable compañera ha fidelizado con una audiencia que busca que le cuenten las noticias de una forma más sosegada.

[Manu Carreño: "No creo que 'Los Manolos' sea una losa. No es bueno estar mirando todo el tiempo por el retrovisor"]

"Cuando llegué a Noticias Cuatro las audiencias eran muy buenas, y siguieron siendo buenas después. Tan buenas que a mediodía éramos líderes a veces, y mirábamos cara a cara a nuestra competencia directa. Ganábamos bastantes veces. Por la noche era más complicado", expresa el comunicador que fichó por Mediaset en el verano de 2011 tras 22 años en Antena 3.

"Durante la etapa en la que no hemos sido Noticias Cuatro, hemos mantenido la audiencia y por la noche incluso se ha reforzado", prosigue Arce. Y lo cierto es que las audiencias han mejorado aún más con el regreso de la marca. En febrero, la edición de mediodía del fin de semana ha crecido tres décimas (6,8%) respecto al mes anterior, mientras que la de la noche sube 1,2 puntos (5,5%).

La pandemia, un antes y un después

Los dos coinciden en que la pandemia fue un punto de inflexión en la forma de trabajar. "Nos hizo que nos replanteásemos muchas cosas a la hora de afrontar la información. La gran escuela fue trabajar con mínimos con unas circunstancias excepcionales", dice Marta Reyero. "Ahora ya no pasa nada por hacer una entrevista por Skype. No es un obstáculo".

Roberto Arce, por su parte, incide en hacer un informativo con mirada propia, pero sin perder el rigor. "Hay mucha gente que se plantea para qué ver las noticias porque no se fían. 'No nos fiamos de nadie, sólo lo hacemos del que piense como yo y de lo que pasen por redes sociales de lo que yo considero que es la verdad", parafrasea. "En ese juego parece que están entrando algunos políticos, así como la prensa".

Roberto Arce y Marta Reyero presentan la edición de fin de semana de 'Noticias Cuatro'.

"Yo soy un firme defensor de la libertad. Tenemos que ganarnos la credibilidad de la gente que no confía en nosotros. También creo que ellos ya son mayores de edad y deben evaluar lo que les están contando. ¿Es la verdad o es un bulo? ¿Quién está detrás de los informativos? Los periodistas somos los primeros que tenemos que luchar por nuestra independencia".

"Merece la pena ver que te cuenten la información durante una hora para que luego tengas una composición ordenada del lugar", insiste el presentador de Noticias Cuatro. Unas palabras muy importantes en tiempos en los que la inmediatez y los bulos empañan la buena labor de los periodistas. "Yo lucho todos los días por no ser correa de transmisión de nadie. Porque me va la vida en ello. No soporto la presión del poder político y me gusta ser el vigilante del control".

"Los periodistas somos los primeros que tenemos que luchar por nuestra independencia"

Pero, ¿qué pasa con las presiones políticas? ¿Reciben mensajes de los partidos como ha ocurrido recientemente con Risto? "Ahora no, digo en los últimos tiempos", responde Arce. "Hubo épocas, cuando había menos medios y los pocos que había eran más influyentes, los gobiernos, de cualquier color, tenían un gran interés en que fuéramos, por lo menos, poco molestos. Ahora hay muchos medios en España y lo que no sale por un lado, sale por otro".

"Falta información ordenada y medios que no sólo se basen en la opinión. Nuestra misión es informar con independencia y sin sesgos. Luego, cuando acabe el informativo, Marta y yo podemos discutir muchísimo, pero no solo de política, sino de muchas cosas. Lo que no se puede es mirar a otro lado. 'Aquí no queremos molestar'. O al revés. Para mí eso no es periodismo. Pero mirar es una cosa e ir con el puñal es otra", matiza.

Una década trabajando juntos

Como decíamos al principio, Arce y Reyero pilotan el informativo de Cuatro desde hace una década. "A Marta la recuerdo y la admiro desde siempre. Son muchos años", dice el presentador, satisfecho con ir a la contra de todo el mundo por tener que trabajar sábados y domingos: "Estoy muy contento. Hace mucho que mis aspiraciones son trabajar a gusto y con un equipo en el que me sienta cómodo. El factor humano influye muchísimo en fin de semana".

Reyero coindice con él. La periodista, una histórica del medio, se define como un "animal de costumbres". "Llevo en torno a 18 años en fin de semana. Yo me podría adaptar a cualquier horario, pero reconozco que estoy muy satisfecha con lo que hemos podido hacer en estas últimas temporadas y a partir de ahora más todavía", remata Marta.