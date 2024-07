El comentario de Juan Carlos Rivero en TVE sobre Lamine Yamal y Nico Williams que desató las risas en redes

El furor por la Eurocopa y por la Selección Española se ha desatado después de la contundente remontada a Georgia. La 1 consiguió un desorbitado 60,3% cuota de pantalla y 9.059.000 millones de espectadores de media con el partido que selló el pase a cuartos de final a La Roja. La emisión, que catapultó a la pública a la victoria en junio, ha sido lo más visto de toda la temporada.

Más allá del buen juego que desplegó el equipo de Luis de la Fuente sobre el césped del estadio de Colonia, Juan Carlos Rivero volvió a ser protagonista en redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión, el narrador de los partidos de España en TVE no erró en exceso con el nombre de los jugadores.

El periodista deportivo fue tendencia por el comentario que hizo cuando Lamine Yamal y Nico Williams jugaron al 'piedra, papel, tijera' al final del choque para ver quién de los dos bebía antes agua de la botella. Una tierna e infantil imagen entre los jóvenes futbolistas del FC Barcelona y el Athletic de Bilbao que Rivero no supo entender del todo.

"Vemos a Nico Williams y Lamine Yamal en su lenguaje especial, los dos jugadores de banda de la Selección", dijo Juan Carlos Rivero. Como era de esperar, su comentario desató las risas en redes. "Me tiene a lágrima viva este tío", "Le ha faltado decir que estaban haciendo un saludo masónico" o "Para Juan Carlos Rivero, el piedra papel tijera son modernuras", fueron algunos de los mensajes vertidos en X, antes Twitter.

Lo cierto es que por pequeñas que sean sus meteduras de pata, se amplifican por el altavoz de la viralidad. "No soy infalible, trato de serlo. Hablamos durante 2 horas, podemos llegar a dar 500 nombres y resulta que te equivocas un par de veces en el mismo", reconocía a BLUPER. "Chico, si eres tan cruel con el error ajeno, igual tienes un problema".

¿¿Puede ser Juan Carlos Rivero la única persona en el mundo que no sabe que estaban jugando a piedra papel tijera?? "Un lenguaje especial" jajajaja!! pic.twitter.com/d76oPjrhrV — El Paquito (@elpaquito_2) June 30, 2024

Este fin de semana, además, Mario Suárez daba la cara por su compañero de cabina de RTVE asegurando que Rivero "es un gran profesional". "Se lo prepara todo muy bien, se equivoca como nos equivocamos todos, y siempre he escuchado a narradores equivocarse, pero se ha entrado en el juego con Juan Carlos", dice a Relevo el exfutbolista, comentarista en la Eurocopa junto a Carlos Marchena.

"Se lo toma bien, pero hay comentarios que no son agradables y no se deberían hacer. Juan Carlos es un fenómeno que relativiza y va a por el siguiente partido", asegura el ex del Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, que arroja luz sobre los posibles motivos de sus fallos.

"En la tele pública está con los cascos y mientras le dicen 'acuérdate de meter la promo del Grand Prix' y justo ocurre una jugada, o mete esta encuesta... Le están diciendo muchas cosas al narrador", añade Suárez.