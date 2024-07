El afilado mensaje de Jordi González a Alejandra Rubio desde TVE: "No es justo que tú hables de 'sociedad podrida"

Jordi González y Anne Igartiburu afrontaron el primer fin de semana en D Corazón sin Terelu Campos. Hace unos días, Mediaset España confirmó que la hija de María Teresa Campos fichaba como colaboradora fija de ¡De viernes!, lo que ha implicado el cese de su participación tanto en este formato como en Mañaneros.

Eso sí, no por ello el programa ha renunciado a hablar sobre su hija, en el ojo del huracán mediático desde que anunciara su embarazo de Carlo Costanzia. Es más, dedicó una significativa parte de la entrega del sábado a ahondar en las últimas declaraciones públicas de Rubio en el pódcast de Pilar Vidal.

La joven se sentó a charlar con la periodista de ABC en Drama Queen y dejó impactantes titulares, como "la sociedad está podrida": "Es muy bestia esto, pero hay una parte de la sociedad que está muy mal y me da mucha pena. Vamos de que vamos hacia delante, pero vamos hacia atrás. Eso no vale. Los discursos de esta gente no se los cree nadie, pero mira lo que hacen después".

Una vez ofrecidas las imágenes de la conversación entre Rubio y Vidal, Luis Pliego afirmó que la hija de Campos, con "sociedad podrida", se estaba refiriendo a la prensa del corazón. Además, se permitía el lujo de darle un valioso consejo a Alejandra.

"Chica, si no te gusta, te vas a vivir a un pueblo de la España vaciada, donde hay mucho espacio. Te vas tú, tu chico y tu futuro bebé, y dejas de formar parte de esta sociedad, de la que también te estás lucrando", comentaba, mirando a cámara, el director de la revista Lecturas.

Anne Igartiburu, en 'D Corazón' RTVE

"Pero, ¿en qué se basa para llamar 'podrida' a esta sociedad? ¿Qué le ha hecho la sociedad a esta chica?", se preguntaba González, que poco después retomaba el asunto y lanzaba una advertencia a la tertuliana de Así es la vida: "Mira, Alejandra, hay dos palabras de las que te vas a arrepentir. Sociedad podrida".

Su mensaje a Rubio

"De verdad, te vas a arrepentir porque no es justo. No es justo que tú, desde tu posición, hables de una sociedad podrida, porque a ti no te trata tan mal la sociedad, mujer. No hables así de todo lo que te rodea, no es solo gente que busca una foto. La sociedad también es tu público y la gente que se levanta a las cinco de la mañana. No voy a hacerme el demagogo, pero... ¿Sociedad podrida? No", le afeó el presentador.

Por su parte, Valeria Vegas opinó que el discurso de Alejandra es "paternalista": "Es un discurso de: 'Ay, cómo está el mundo'. Pues si te pareciera tan mal no traerías un niño al mundo. Igual eres incoherente. No quiero ser mala". En este punto, era Igartiburu la que templaba el ambiente: "Bueno, una cosa importante, está a punto de tener un bebé. Lo que tiene que estar es contenta".