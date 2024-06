Afra Blanco explota contra la precariedad en la hostelería: "Dos personas mueren al día por estar trabajando"

Una semana más, laSexta Xplica ha abordado situaciones que preocupan a la sociedad más allá del ámbito político. En la noche de este pasado 15 de junio, se abordó la realidad de la hostelería. El sector servicios es uno de los motores económicos de España. Un sábado más, Afra Blanco fue una de los Xplicadores más combativas de la velada y no dudó en enfrentarse a un empresario que negaba la precariedad laboral en el sector.

Hubo un tenso debate entre figuras del sector y los colaboradores. Por supuesto, hubo voces que reivindicaron la importancia de que no haya precariedad en la restauración, sin tener que negarla. “Lo que he hecho ha sido redistribuir las tareas. Yo no hago que mis cocineros, después de su jornada laboral, limpien la cocina porque no considero que sea su trabajo”, explicaba Begoña Rodrigo, chef del restaurante La Salita.

Sin embargo, se produjo un rifirrafe entre David Ariza, propietario de la marca Rices&Bones y la sindicalista. Éste también declaró que su establecimiento cumple con la legalidad y no se incurren en prácticas que explotan al trabajador. Ahora bien, también puso en cuestión que el mejorar las condiciones laborales de los empleados pueden provocar haya “menos beneficios” en la empresa” y que provoquen “más pérdidas, cuando las hay”.

[Fuerte enganchón entre Afra Blanco y Gonzalo Bernardos por la vivienda y los jóvenes: “No puedo más, me planto”]

Afra Blanco no se quedó callada ante esto y denunció que se niegue la precariedad. “Decir que dentro del sector turístico no hay precariedad, me parece incluso más fuerte que deshonesto”, expresó, iniciándose así el conflicto entre ambos. La sindicalista prosiguió en su denuncia, llegando a destacar que hay trabajadores que están muriendo a causa de esta precariedad.

“En España, dos personas mueren cada día por estar trabajando”, acusó, argumentando su declaración en que los motivos de dichos decesos son productos del estrés, al ser “ataques cardíacos” o “derrames cerebrales”. La sindicalista se mostraba rotunda en que estas causas de muerte son provocadas por la precariedad laboral. “Desde la perspectiva de la prevención de los riesgos laborales y desde la perspectiva salarial”, aseveró.

David Ariza y Afra Blanco en 'laSexta Xplica'.

La bancada del sector hostelero criticó los datos de Blanco, al considerar que está acusándolos de las malas prácticas de gente del sector que no está presente en el plató y pedían no que se “demonice” su labor. Precisamente, los empresarios que daban la cara por el sector en el programa de laSexta son aquellos que cumplen con la ley vigente. De ahí, la queja. No obstante, la sindicalista recordaba que esa realidad existe, aunque no esté presente en el plató. “[Los trabajadores son] los más vulnerables”, zanjó.