Quién es Antonio Santana, el nuevo presentador de moda en Telecinco con 'Socialité' y 'La vida sin filtros'

El pasado 8 de junio, Socialité estrenó una nueva etapa al tener nuevo plató y también una nueva figura de copresentador. Antonio Santana se unía al proyecto de Fénix Media. Tras tener una carrera de éxito en México y Miami, el madrileño regresaba a su país natal y ha ido logrando hacerse un hueco en Telecinco. Tras ello, este pasado 15 de junio, el televisivo debutaba como copresentador de La vida sin filtros.

En esta segunda temporada, el programa presentado por Cristina Tárrega tendrá también esta nueva figura, con la que Antonio Santana demuestra que viene dispuesto a ser uno de los nuevos rostros que se consolide en Mediaset. El presentador de 45 años es informático de formación y fue míster Zamora. Actor también de profesión, tuvo papeles de reparto en series como Guante blanco, Física o química, Hispania, la leyenda o Mi gitana, en la que interpretó al chófer de Isabel Pantoja.

Su carrera en televisión en España fue bastante irregular antes de embarcarse hacia las Américas. Estuvo conduciendo formatos para la Teletienda y para Call TV. Fue en 2014, cuando el madrileño se marchó a probar suerte en México. En el país azteca, encontró el éxito que tanto se le resistía en su país natal. Ha presentado formatos como el reality Reto 4 elementos o La fortaleza, el reto sagrado.

Trabajando para la famosa cadena mexicana Televisa, fue en 2018 cuando comenzó a conducir uno de los formatos más exitosos de Telemundo, una de las dos cadenas estadounidenses más importantes para el público de habla hispana. El madrileño presentaba Un nuevo día, el magacín matinal del canal propiedad de Comcast. Fue el impulso definitivo en su consolidación como presentador en Hispanoamérica.

Tras ello, presentó varios formatos como el talent show Pequeños gigantes para Univisión o el reality Familias frente al fuego. Además de ser presentador, ha participado en varias series y telenovelas mexicanas como Muchacha italiana viene a casarse u Hoy voy a cambiar. Tras conducir Guerreros 2021, el madrileño decide volver a España.

Antonio Santana en 'TardeAR'.

Santana decidió volver a España, dada la inseguridad que ha vivido en Norteamérica. “Cuando has pasado varios terremotos y tienes que dormir con una mochila de emergencia por si salta la alarma sísmica, cuando has visto morir a algunos amigos por la delincuencia o has pasado solo en casa una pandemia pensando en que tu familia está al otro lado del mundo… Todo eso hace mella y decidí que quería regresar a España”, explicaba en una entrevista.

Sus pasos en Mediaset han sido constantes. A pesar de estar más que consolidado en México y Miami, a Santana se le resistía triunfar en España. Inicialmente, entró como colaborador en Así es la vida y TardeAR. Además, también apareció en En boca de todos, en Cuatro. Socialité y La vida sin filtros son sus dos primeras pruebas como presentador en un formato para Telecinco.

Dotado de un físico escultural, cuenta con más de 27.000 seguidores en Instagram. Apasionado de los deportes, es también conocido por su larga amistad con Miguel Ángel Silvestre, con el que ha compartido varias imágenes en sus redes sociales. Dada la importancia para Mediaset para encontrar nuevos rostros estrellas para sus formatos, la experiencia de Antonio Santana le puede colocar en un lugar ideal para formar parte de la nueva cantera de presentadores que busca la cadena de Fuencarral.