El mal rato que Cristina Pedroche sufrió en 'El Hormiguero': "¡No me quiero morir!"

Momento de infarto el que se ha vivido esta pasada noche del 5 de junio en El Hormiguero. Cristina Pedroche acudió de invitada para promocionar su primer libro, Gracias al miedo, en el que muestra su ‘yo más íntimo’ y lo comparte tanto con sus seguidores como con el resto de lectores. Pero no sólo su visita ha sido algo promocional, sino que el programa le ha hecho vivir una experiencia que le ha puesto en apuros.

El momento ciencia del final vino de la mano de Gálvez, dado que Marron no estaba el plató al “estar malo en casa”. El programa se desplazaba a la zona de las pruebas, donde había tres “puentes colgantes”. A una considerable altura, los tres puentes estaban sujetos desde diferentes puntos y Pedroche debía adivinar cuál de los tres era el más frágil.

Para ello, debía elegir uno y subirse al puente y coger una banderita que estaba clavada justo al final. Por supuesto, tanto Pedroche como Motos y Gálvez llevaban arneses y demás dispositivos de seguridad. Desde que comenzó a ponerse el arnés, la presentadora estaba visiblemente nerviosa. Dudando, eligió el puente de color rojo como el que tenía el peso mejor repartido.

Eso hizo que tuviera que subirse al puente para coger la banderita, algo que le hizo a Pedroche pasar un auténtico mal rato. “Me tenía que haber traído los separadores, para tener más estabilidad”, confesaba Pedroche. Dado que el programa iba corto de tiempo, Gálvez le comentó a Pedroche que ella iba a tener que ser la primera para hacer la prueba. La presentadora casi entra en pánico.

“¡No!”, exclamó la colaboradora de Zapeando. “Has escrito un libro sobre el miedo, te toca ahora a superarlo”, le comentó Motos. “¡No he podido ensayar ni nada! ¡No me gusta esto!”, decía la presentadora mientras subía las escaleras. La vallecana, mientras era sujetada, pedía “ser la última”. “No voy a ser capaz”, decía. Visiblemente temerosa, poco a poco iba poco a poco andando hacia el final del puente.

Gritando varias veces, Pedroche iba cruzando el puente. “Me estoy acordando de la teoría del ascensor que me contó mi terapeuta. ¡Voy a poder!”, expresó mientras seguía caminando y provocaba el aplauso del público. A pesar de ello, seguía caminando. “¡Por favor, no me empujéis, os lo pido!”, exclamaba. “¡No me quiero morir! ¡No quiero que me pase algo!”, exclamaba mientras gritaba.

Cristina Pedroche en 'El Hormiguero'.

Poco a poco iba llegando al final, una de las hormigas le recordaba a Pedroche que se moviese sigilosamente y con los menores movimientos posibles. Con una lágrima en el rostro, terminó llegando casi al quicio del puente. Recomendada por Pablo Motos, la presentadora se agachó justo cerca de donde había una línea roja. Delicadamente, pudo agarrar la bandera y superar la prueba.

A punto de entrar en pánico, Pedroche vio cómo el puente se comenzó a mover demasiado. La comunicadora pidió volver al punto de partida. Aconsejada por Motos, la conductora fue volviendo poco a poco, todavía con el miedo en el cuerpo. “Vuelve tranquila”, dijo. Ya al llegar al final, gritó para echar fuera el miedo. “Eres una valiente y lo has conseguido”, le dijo el presentador.

Cristina Pedroche en 'El Hormiguero'.

Pedroche no dudó en decirle que había pasado un mal rato. “No me gusta”, dijo casi entre lágrimas. Una prueba que provocó que el público aplaudiera masivamente. Para cerrar el programa, Motos eligió el puente del otro extremo, el que más desequilibrado tenía los puntos de apoyo. El resultado fue que, efectivamente, el puente se rompió. Dadas las medidas de seguridad, quedó en un susto. “Mira, tampoco era para tanto”, dijo Pedroche desde la zona de seguridad.