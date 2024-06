Valeria Ros, sobre su rotunda crítica a Jaime Caravaca: "No es buen compañero y tiene mucho odio dentro"

Valeria Ros se ha puesto en el ojo del huracán. Todo por sus críticas a Jaime Caravaca, el humorista que ha sido agredido físicamente por Alberto Pugilato, un conocido neonazi, después de que hiciese un comentario en redes sociales sobre la sexualidad de su hijo (quien es un bebé) cuando éste se convierta en adulto. Tras sacar a relucir el lado “misógino” del antiguo colaborador de La Resistencia, la tertuliana de Zapeando ha querido aclarar sus palabras.

A pesar de la violencia del ataque del neonazi, Caravaca decidió no presentar denuncia. No obstante, sí que pidió perdón por el desafortunado comentario que lanzó sobre el pequeño en redes. “Tras lo sucedido, lo que pretendía ser un chiste, finalmente ha sido un comentario desafortunado y nada apropiado por mi parte. Mis disculpas a las personas que se sientan afectadas. Aparquemos la violencia, y dejemos un buen mundo para que las personas crezcan libres”, expresó.

Todavía siendo un caso que está provocando revuelo en redes y la polémica se ha dirigido hacia Valeria Ros. La actual concursante de Tu cara me suena recordó los comentarios machistas que lanzó sobre ella. “Todo mi apoyo a gente que tiene que lidiar con comentarios dolorosos en redes sociales y a la cara ya resulta que se acojonan. Parece que no sólo va a por nazis. Es un misógino de mierda y sólo quiere llamar la atención. ¡Conmigo que no se cruce!”, expresaba Ros en su cuenta de X (antes Twitter).

Ros compartía una serie de capturas de comentarios que Caravaca le había lanzado en Instagram, en las que se veían ataques personales del humorista a la colaboradora de Zapeando. “Otra vez más. Contratas a una ‘cómica’ para que haga cero chistes y el chiste lo acaba haciendo Grison”, expresaba. “Una de las secciones más interesantes de la televisión. Una nueva pija contándonos que sus vacaciones no han salido como ella esperaba. Es casi un reality”, contaba en otro comentario.

Ros ha tenido que cerrar sus cuentas en redes sociales tras sufrir violentas amenazas de internautas. Por ello, ha querido aclarar sus palabras y matizarlas. “Publiqué mi opinión en las redes de forma visceral, porque entendí que ese hombre -Alberto Pugilato- reaccionara de esa forma”, comentaba en una entrevista para Informativos Telecinco.

Pantallazo del post Valeria Ros en X.

“Ahora me arrepiento de haberlo hecho, por eso me he quitado las redes, porque parece que dices algo y estás a favor del nazi. Yo no estoy a favor de las agresiones físicas, eso que quede claro”, recalcaba Ros, para expresar de otro modo su opinión sobre Caravaca.

“Jaime Caravaca no es un buen compañero. No es una persona que esté muy equilibrada y tiene mucho odio dentro. Durante una temporada le dio por meterse conmigo sin venir a cuento. Los ataques continuados hacia mí reflejan que no está bien de la cabeza, porque no es normal. Eso no era un chiste”, argumentaba.

La comediante aclaraba así que sus palabras, “independientemente de que nazi vaya a agredirlo”, buscaban “abrir un debate sobre por qué se penalizan las agresiones físicas y no las verbales, que quedan impunes”. “Eso no me parece justo”, señala. “¿Hasta dónde se puede poner el límite de lo que se dice en las redes sociales?”, se cuestiona. La humorista ha optado por cerrar sus redes y mantener un perfil bajo, dado que lo que quiere es “hacer reír y no crear polémicas”.