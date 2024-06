La polémica opinión de Toni Cantó sobre el caso de un acusado por violar a una cabra: "Despilfarro"

Más de una vez, Toni Cantó ha lanzado más una opinión controvertida en su labor como colaborador de Espejo Público. El actor ha dejado boquiabierto al equipo a la hora de debatir sobre una noticia de Sucesos. El magacín matinal informaba sobre un detenido en el Hospital Veterinario de la Complutense por haber violado a una cabra. Una noticia escandalosa que ha tenido un curioso defensor en Toni Cantó. El expolítico ha considerado un “despilfarro de recursos públicos” la investigación del caso.

El programa contaba justo en el sofá de debates a Luis Fernando Durán, autor de la noticia, para comentar el suceso. El periodista comentaba cómo una estudiante en prácticas se encontró al empleado de la limpieza atentando contra la integridad del animal en uno de los pasillos. La cabra, de sexo hembra, había ingresado en el hospital por una dolencia en una de las patas.

Cantó no sólo le restó importancia a la gravedad del caso, sino que consideraba que no había por qué investigar el crimen, considerado sólo de maltrato animal. De hecho, criticó que se hayan tomado pruebas, puesto que hallaron restos de “estructuras compatibles con espermatozoides” del presunto agresor dentro de los órganos sexuales del bóvido, al verlo como un “derroche” de dinero público.

“Para mí esto no es lo más sorprendente. Me cuesta tomarme en serio esta noticia. Para mí lo sorprendente es que para un caso como este se haga una denuncia, vaya a haber un juicio y se hagan dos análisis de ADN, a la cabra y al susodicho”, expresaba en el plató, provocando un breve pero incómodo silencio. Quitando Juan Soto Ivars, el resto de los tertulianos sentados en el sofá y la propia Susanna Griso se mostraron tremendamente desconcertados por las palabras del exmiembro de Ciudadanos.

“Nuestro sistema judicial no está sobrado ni de recursos ni de tiempo para este tipo de cosas. Por otro lado, tomándolo a cachondeo, recuerdo haber tenido una reunión en el Congreso en el que me informaron de estos temas. Me quedé alucinado. Varias asociaciones me comentaron que hay un número muy elevado de violaciones a animales”, expresaba Cantó, sin darse cuenta de la gravedad de los delitos que dichas organizaciones denunciaban.

“Estoy en contra del maltrato animal, pero me parece un despropósito que se utilicen toda esta serie de recursos públicos para un caso como este”, proseguía Cantó en su discurso. “¿De verdad? Porque yo me felicito de ello”, dijo Griso cuando Cantó terminó con su argumento. Gonzalo Miró fue uno de los primeros en responder al actor.

"Hay que probar el caso"

“¿Y cómo demostrarías entonces que ha sido él? A lo mejor es lo que se necesita hacer para poder condenar a este tipo. A mí que le caigan tres años, pocos me parecen. Es una auténtica salvajada”, expresó el ex de Eugenia Martínez de Irujo y Malú. Lejos de matizar sus palabras, Cantó se afirmaba en su comentario.

“Me cuesta tomarme en serio este tema, de verdad. Repito, me parece una animalada gastar una serie de recursos como estos en una policía y en una judicatura que siempre están faltas de tiempo y de recursos en un caso como este”, dijo de nuevo. “Pero es que tiene que haber una prueba para poder imputar a esta persona. A este señor se le va a imputar un delito de maltrato animal, hay que probar el caso", le replicaba Durán, visiblemente molesto.

Cantó terminó lanzado un argumento con el que buscaba algún tipo de salida al berenjenal en el que se había metido, empeorando más su discurso. “Yo he visto inseminaciones artificiales a ganado bastante más lesivas que probablemente lo que pueda haber sufrido este animal”, dijo. Unas palabras que escandalizaron a Miquel Valls.

A TONI CANTÓ no le parece bien que se investigue y se juzgue un acto sexual contra una cabra, aunque esté tipificado en el artículo 340 bis del Código Penal



Ignoramos si sólo se refiere a las cabras o también a los cabrones



"Es una exageración"

“Vamos, que tú todo esto lo consideras innecesario por tratarse de un animal”, expresó el copresentador de Más Espejo. Cantó, quien tuvo el apoyo de Soto Ivars en sus palabras, volvió a reafirmarse en considerar la investigación del caso con un derroche de dinero público.

“A mí me parece que es una exageración gastar todo el dinero público que se va a gastar en este caso por una violación a una cabra", sentenciaba. “Hay que la gravedad que se le da un caso como éste cuando puedes ir a un supermercado y puede ver en bandejas envasadas al vacío a cabras, pollos, conejos, cerdos cortados a trozos. Se les ha dado una vida absolutamente miserable en macrogranjas y en sitios infames, pero sólo se nos despierta la moral en casos como este”, agregó. “Confundimos violaciones con zoofilia”, expresó el tertuliano, provocando una gran indignación en los sofás.