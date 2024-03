Toni Cantó ve una "barbaridad" pedir dos años y medio de prisión a Rubiales por el beso a Jenni Hermoso

Sin duda, que la Fiscalía haya pedido dos años y medio de prisión al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tanto por el beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso como por un delito de coacciones, iba a ser un tema que daría que hablar. Es más, se ha abordado esta mañana de Jueves Santo, 28 de marzo, en Espejo Público, donde Toni Cantó no ha dudado en considerar que los años de prisión que se piden son “desproporcionados”.

El actor y expolítico de UPyD y Ciudadanos fue uno de los fichajes estrella del magacín matinal de Antena 3 en este pasado mes de enero. Cantó, quien compartía debate en Más Espejo con Ángel Antonio Herrera y Gonzalo Miró, fue muy crítico con la decisión de la Fiscalía por pedir penas de cárcel al expresidente del RFEF por un beso no consentido, que ha sido considerado “agresión sexual”.

“A mí me parece una absoluta barbaridad pedir dos años y medio por eso”, señalaba el actor de Todo sobre mi madre. “Pedir una suma desproporcionada de años para algo como esto me parece una razón más para que siga el desprestigio”, opinaba, refiriéndose a la presunta pérdida de credibilidad de la Fiscalía. El intérprete de Siete vidas consideraba que le parecía “un insulto para quien realmente haya sido víctima de un abuso sexual serio”.

[Lorena García reconoce en ‘Espejo Público’ que le han puesto los cuernos: “No es lo que parece”]

Ángel Antonio Herrero matizó las quejas del actor, recordando que la Fiscalía “siempre tira por lo alto” y señalando que, realmente, se había solicitado sólo un año de prisión por el beso no consentido a la futbolista de la Selección española y que el otro año y medio que se exige de condena viene por un presunto delito de coacciones.

Toni Cantó, comentando la noticia sobre el caso Alves en 'Espejo Público'.

Lejos de entrar a opinar en las palabras de Cantó, el autor quiso centrarse en el consenso que se ha generado en la opinión pública sobre la mala imagen del expresidente de la Federación. “En el caso de Rubiales, no había visto tanto consenso respecto a lo mal que cae Rubiales y, con el tiempo, casi un consenso sobre la posible pena. Es muy desproporcionado”, consideraba. Miró también compartía que no creía que Rubiales vaya “a entrar en prisión por lo del beso”.

Eso sí, Miró sí que veía posible que el expresidente del RFEF fuera a la cárcel pero por motivos relacionados con su etapa liderando la Federación. “Yo sigo impresionado por ese día de Rubiales. Fue el pico, pero también fue lo del palco”, opinaba el hijo de Pilar Miró. “¿En qué estaba este hombre para hacer ese despliegue de euforia?”, se preguntaba Cantó, sobre su reprobable comportamiento durante el partido delante de la reina Letizia y la infanta Sofía.

“Si no llega a ser por ese beso no consentido, a lo mejor Luis Rubiales seguiría hoy al frente de la Federación”, recordaba Miró. “Es una buena noticia que no lo esté”, señalaba.