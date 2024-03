Lorena García reconoce en Espejo Público que le han puesto los cuernos: "No es lo que parece"

Estos días de Semana Santa, Lorena García ha vuelto a colocarse al frente de Espejo Público para suplir en su descanso a Susanna Griso. Durante el programa de este jueves, la presentadora guadalajareña ha contestado junto a los colaboradores Samantha Villar, Gonzalo Miró y Ángel Antonio Herrera a un test sobre infidelidad en el que ha hablado de algunos detalles de su vida íntima.

Todo ha surgido a raíz del testimonio de Dica y Mauro, una pareja que después de doce años juntos descubrió que uno había sido infiel al otro. A partir de esta revelación fue cuando empezaron las dudas. "¿Me quedo? ¿No me quedo? ¿Esto se perdona? ¿No se perdona? Los dos sentimos que ninguno quería irse", aseguraban.

Después de escuchar a la pareja, Lorena García repartió unas pizarras entre sus colaboradores para que contestaran a un test de tres preguntas en el que ella también participó.

😝Gonzalo Miró confiesa si ha sido alguna vez infiel y si perdonaría que lo engañen a él https://t.co/AuVPEXxjBD — Espejo Público (@EspejoPublico) March 26, 2024

La primera fue si alguna vez habían sido ello los que habían puesto los cuernos. Curiosamente, los dos miembros masculinos de la mesa, Gonzalo Miró y Ángel Antonio Herrera contestaron que "nunca jamás" habían sido infieles a sus parejas, mientras que Lorena García y Samantha Villar confesaron que sí.

Después de "correr un tupido velo" sobre esta cuestión llegó el momento de contestar la pregunta a la inversa: "¿Habéis perdonado una infidelidad? Por lo tanto, ¿os han sido infieles?"

Fue aquí donde las disparidades entre colaboradores volvieron a aparecer. Mientras Miró y Herrera aseguraban que perdonaron cuando se enteraron de las infidelidades, Lorena García confesaba que a ella le soltaron la típica frase de "no es lo que parece", respuesta que tildó de "chusca". Más clara todavía fue Samantha Villar, quien después de rememorar que al descubrir la infidelidad no le pidieron perdón, cerraba su intervención con un "no tengo nada contra este cabrón".

En la tercera y última pregunta hubo división de opiniones. "¿Segunda oportunidad o si te he visto no me acuerdo?", lanzaba la presentadora. Sobre esta cuestión, Gonzalo Miró aseguraba que lo "nunca perdonaría" sería que se lo contasen, mientras que Lorena García se mostraba partidaria de "romper la relación".

Por su parte, Ángel Antonio Herrera no quería ser taxativo y abogaba por tomar la decisión "dependiendo del amor" que haya entre la pareja.