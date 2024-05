Jordi Cruz hace que Ángela rompa a llorar en una de las pruebas de 'MasterChef': "Me siento frustrada"

Mal trago el que vivió Ángela en MasterChef este miércoles, 29 de mayo. A la valenciana se le atravesó la primera prueba desde el minuto uno y no aguantó la presión. La puntilla la puso Jordi Cruz, con un comentario que no agradó nada a la aspirante.

Ya de por sí fue un reto tenso, pues la joven debía replicar de manera exacta un plato de los chefs Juan Sahuquillo y Javier Sanz, presentes en plató. Su 'privilegio' fue que ambos la ayudasen a emplatar a tan solo cinco minutos de que los jueces dijeran "manos arriba".

Así, el tiempo acabó entre quejas de la concursante de 29 años: "Odio ir perdida y no tener el control de las cosas. A mí me dejan lo dejan cinco minutos más y entiendo de qué va, y ya soy feliz. Claro, la ayuda del emplatado... Si estás muerto, estás muerto. Nada te va a ayudar".

[Luca Dazi regresa a 'MasterChef' dando guerra: su ultimátum a la organización del programa]

Ángela, que ya se imaginaba el veredicto del jurado, llamó a su réplica Menudo marrón de cangrejo de río: "Ha sido el peor cocinado, creo. No entender el plato que estás cocinando... Es como cocinar a ciegas, es complicado". "El cangrejo está bien, no está malo. Sabes cocinar y eso se ve. ¿Se parece? Poco", comentaron los cocineros invitados.

Por su parte, Jordi Cruz fue bastante más crítico: "No tiene nada que ver con el plato original. He visto a la amiga despistada y confiada". Esta frase fue la que dolió profundamente a la participante del 'talent' de Televisión Española, que se echó a llorar al instante.

Los jueces de 'MasterChef' RTVE

"No puedo estar confiada porque era la vez que menos sabía", se justificó Ángela. Jordi no le creyó, pues, cuando avisó de que quedaban dos minutos para que terminase la prueba, la chica soltó un "tranquilos" que no agradó nada al catalán.

"Lo paso fatal, como para que luego digan que voy de sobrada. Me siento frustrada, no me gusta hacer las cosas mal, ni que piensen que voy de sobrada", sollozaba la publicista frente a su compañera Celeste, insistiendo: "No he dicho nada. He cocinado como he podido. No me gusta llorar, odio la tristeza. Me gusta estar siempre contenta y alegre".

Nuevo batacazo de 'MasterChef'

Mientras tanto, MasterChef no levanta cabeza en audiencias y la cadena pública busca acelerar su final con doble ración semanal del formato de Shine Iberia. Este miércoles, solo pudo alcanzar un 9,6% de cuota de pantalla, reuniendo apenas a 691.000 espectadores frente a la pantalla, según datos de la consultora Dos30'.

Ángela, concursante de 'MasterChef' RTVE

El programa culinario iguala su mínimo histórico y se conforma con ser la tercera opción de su franja. Por delante, se sitúan El 1% de Antena 3 (14% y 1.135.000 seguidores) y El marqués de Telecinco (10,9% y 1.047.000 televidentes).