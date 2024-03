La anécdota de Paz Padilla cuando su hija Anna Ferrer la comparó con la mujer de su padre: “Tienes más tetas”

No hay programa de televisión que, en mayor o menor medida, tenga un ojo puesto en el Reino Unido. Todo lo que rodea a la familia real británica resulta interesante en este momento, y más, desde que se distribuyesen unas imágenes de la que parece ser Kate Middleton en un mercado agrícola.

Este miércoles, en TardeAR, los colaboradores del magacín han comentado todo lo que está sucediendo en Buckingham Palace. “Como padre está malito, Camila y Guillermo tienen que hacer tareas de la corona, pero entre los dos no se soportan”, aseguraba Javier Sardà. “El padre tiene mucha oreja pero no escucha”, decía entonces con humor Paz Padilla, ganándose un aplauso. “Y los hijos tienen que escuchar a los padres”, le respondía Sardà.

Para Manuel Díaz El Cordobés “no tiene que ser fácil esa convivencia y ese poder”. “¿Qué poder, ni qué lucha, si Carlos será rey hasta que se muera, y el hijo será el heredero?”, preguntaba Ana Rosa Quintana. “El pueblo quiere más al hijo que a Carlos”, le respondían. “Carlos nunca cayó bien a la ciudad”, le añadían a Quintana. Ahí, la presentadora reconoció que el monarca no tiene buen carácter, pero que con él la norma general es echar la culpa a un tercero, en vez de al padre y al hijo.

Esta frase sirvió a Paz Padilla para contar una historia sobre comunicación entre padres e hijos que vivió en primera persona. “A mí me llegó mi hija hablando de la mujer de su padre, y me dice: mamá, ¿tú qué edad tienes? Y le digo 33 años”, comenzaba a introducir la humorista. Entonces, Anna Ferrer, que contaría con unos 5 años de edad, exclamó: “Igual que la mujer de papá, pero ella parece más joven”.

“En ese momento, como tú comprenderás, por la cara que yo le puse a mi hija sabía que la había dejado sin la paga a los 14 años, sin la moto, sin el viaje de fin de curso” y entonces la pequeña intentó mejorar la situación: “Me miró y me dice: mamá, pero tú tienes más tetas”. Esta anécdota hizo que todos los presentes se riesen, pero no por ello se apartaron del tema de la monarquía británica.

“En matrimonios que se divorcian, y el señor tiene un hijo o tiene varios hijos, y tiene una nueva relación, ¿el responsable de que la relación del padre y los hijos lo va a tener la mujer que ha llegado o lo tendrá el padre?”, preguntaba Ana Rosa Quintana. Y todos los colaboradores coincidieron que “depende”, pues el caso de Carlos y Camila es bastante particular.