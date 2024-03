Asombrosa estafa millonaria al CEO de Fremantle, productora de 'Got Talent' y 'Mask Singer'

Paula Echevarría en 'Got Talent'.

Estafa casi millonaria al CEO de Fremantle para el sur de Europa, Jaime Ondarza. El directivo de la compañía, Jaime Ondarza, ha perdido 938.000 euros mediante un timo telefónico. El asunto ya está en manos de la policía italiana, país donde se ha producido el delito. Se trata de una de las compañías más importantes del continente, en España es la que está detrás de producciones como Got Talent o Mask Singer.

Según informa La Repubblica, la estafa se produjo este pasado martes 19 de marzo. Ondorza, de 55 años, supervisa producciones de Fremantle tanto en España como en Francia, Israel (a través de Abot Hameiri), Italia y Portugal. El ejecutivo se encontraba en su domicilio de Casal Palocco cuando, a primera hora de la tarde, recibió un mensaje mediante WhatsApp desde un contacto que parecía pertenecer a la compañía.

Supuestamente, un colega le pedía una transferencia bancaria de 938.000 euros para la compra de una empresa en el extranjero. Dado que se tratan de operaciones habituales, Ondarza no sospechó que se trataba de una trampa de timadores. El director general dio por válida esa solicitud, dado que provenía de un contacto cuyo número reconocía. Inmediatamente después, llegó la llamada de un cómplice, que se presentó como uno de los abogados que gestionaba la compra y que dictó sus datos bancarios.

El directivo realizó la transferencia sin ser consciente de que estaba convirtiéndose en víctima de una estafa. Solamente después de que realizase el traspaso de dinero, Ondarza comprendió lo que había sucedido. Habló con algunos de sus compañeros y descubrió que se había tratado de una estafa. Por ello, se presentó una denuncia en la comisaría de policía del Lido de Roma, la cual ya está investigando lo sucedido.

Fremantle es una de las compañías de contenido de televisión más importantes de Europa. Filial británica de la neerlandesa RTL Group de Bertelsmann, la mayor cadena de televisión, radio y productora del viaje continente. Aunque la sede mundial de la subsidiaria está en Londres, está tiene diferentes ramificaciones y subdivisiones para diferentes regiones del mundo.

En España, han estado también detrás de programas míticas como Me lo dices o me lo cantas, Idol Kids o Password. Ha producido tanto para TVE como para Atresmedia, Mediaset y plataformas como Netflix, Amor con fianza. Se encargará próximamente del regreso de Factor X, la cual ya produjo, además de estar también detrás de Martínez y hermanos, tanto en su etapa en Movistar Plus+ como en Cuatro.