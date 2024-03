‘TardeAR’: Cristina Cifuentes le ha tenido que explicar a Vicky Martín Berrocal qué es un cunnilingus

El día del padre ha sido el eje de buena parte del programa de este martes de TardeAR, magacín de Telecinco en el que Antonio Hidalgo ha recibido una sorpresa por parte de su hijo, y en el que también se ha reflexionado mucho sobre la relación de padres y sus descendientes. En el tramo final, en la sección Fila Zero, sin embargo, los contenidos han dado un vuelco hacia algo más íntimo.

Así, Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa Quintana, ha comenzado su apartado desvelando cómo hay una persona que trabaja en el programa que “el tema sexual no lo lleva bien”. Y así, dio paso a un vídeo en el que Frank Blanco desvelaba que Vicky Martín Berrocal no conocía el término cunnilingus. “¿Y cómo le llamabas tú a esto?”, le pregunta Frank en unas imágenes que parecían pertenecer a las redes sociales. “Lo llamo… discúlpeme, usted me entiende”, respondía la diseñadora.

“A los 51 años acaba de descubrir lo que es un cunnilingus”, celebraba el presentador de TardeAR de los viernes. “Y lo peor no es eso, es que se lo haya tenido que explicar yo, eso es lo grave”, aclaraba por su parte Cristina Cifuentes, que también aparecía en el vídeo que se estaba compartiendo.

En el programa de hoy Vicky había acudido a trabajar como colaboradora, y por eso, Kike Quintana quiso jugar con ella para evaluar sus conocimientos en sexo. “El término cunnilingus… a ver, señoras, ¿ustedes sabían lo que es un cunnilingus?”, preguntaba la andaluza al público, recibiendo respuestas afirmativas tanto negativas.

“A ver, una preguntita para Vicky”, proponía entonces Kike Quintana. “¿Qué es el priapismo?”, le lanzaba a la que fuese concursante de Levántate: All Stars. “Te voy a dar una pista: no es un huevo colgando y el otro lo mismo, ¿eh?”, añadía el sobrino de Ana Rosa. “No lo sabe, hay que llevarle a un colegio de sexo”, seguía diciendo, al ver que Vicky que no respondía. Cifuentes, cerca de ella, le chivó la respuesta: “Es cuando se pone la cosa así y no se baja”, exponía la diseñadora, y le dieron la respuesta por válida, mientras en pantalla se apuntaba que es una “erección continua y dolorosa viril, sin apetito venéreo”. Más tarde, le pregunto también que “cuál de estas opciones solo es un idioma: francés, cubano, búlgaro o griego”, y Vicky respondió que búlgaro, algo que le dieron por correcto.