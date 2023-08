¿Qué pasará esta semana en ‘La Promesa’? Adelantos de los capítulos del 21 al 25 de agosto

Una semana más, La Promesa vivirá varias intrigas y enredos. Jana (Ana Garcés) logrará que Ramona (Inma Pérez-Quirós) vaya recuperándose, gracias a la ayuda de Abel (Alejandro Vergara). Poco a poco, la doncella y el médico han ido dejando sus diferencias y va naciendo entre ellos una amistad, para consternación de Manuel (Arturo Sancho), quien verá perplejo cómo su amigo comienza a ver con otros ojos a la joven.

Por otra parte, a Cruz (Eva Martín) le surgen varios frentes. Por un lado, está detrás de Simona (Carmen Flores Sandoval) y Candela (Teresa Quintero); a la vez que busca averiguar más información de Martina (Amparo Piñero) y Curro (Xavi Lock) sobre Beatriz Oltra (Julia Martínez) y así usarla a su favor. Además, Jimena (Paula Losada) se verá sola en su intención de mudarse a Madrid con su marido, enfrentándose así a su familia política.

Ahora toca hacer un repaso a las sinopsis de los episodios previstos que se verán esta semana:

'La Promesa'.

Episodio 167 (lunes 21 de agosto): Jana y Abel comparten su pasión por la medicina

"Simona y Candela consiguen librarse de que Cruz descubra que tenían a Carlos escondido en su habitación, pero no lo tendrán tan fácil para evitar la reprimenda de sus compañeros. No será lo único que Cruz intente averiguar… La Marquesa y Lorenzo se pondrán de acuerdo para intentar sonsacar a Martina y Curro más información sobre Beatriz Oltra, para usarla en su favor. Quien no encuentra nadie en su favor es Jimena en su decisión de irse con Manuel a Madrid. Tras una discusión, Abel será quien intente calmar sus ánimos. Los ánimos que sí ha conseguido calmar el médico son los de Jana, con quien empezará a descubrir que tienen mucho en común, sobre todo la pasión por la medicina. Todos en el servicio buscan la forma para reunir el dinero para la operación de Salvador. Harán una colecta, incluso una producción extraordinaria de mermeladas y bombones, para lograr las mil pesetas que recuperen el ojo del lacayo".

Episodio 168 (martes 22 de agosto): Martina planea fugarse con Curro y casarse en secreto

"La Marquesa y Lorenzo creen encontrar la manera de abordar a Beatriz Oltra. La necesitan como aliada para terminar de una vez por todas con la boda de Martina. Lo que ellos desconocen es que Martina tiene otros planes: sigue adelante con su fuga con Curro para casarse a escondidas de todos. Por fin, los cuidados de Abel y Jana van dando sus frutos y Ramona comienza a mejorar su salud. Aunque esos cuidados tienen otro fruto más: el médico y la doncella cada vez están más cercanos. Simona y Candela se ven obligadas a confesar a Rómulo y a Pía que había escondido al señor Orengo en su dormitorio para librarlo del yugo de su hija caprichosa… Aunque la que de verdad recibe una grave reprimenda es Petra a manos de la marquesa. A petición de Jimena, Manuel avisa a la duquesa de los Infantes, que visita a su hija para serle de consuelo. El servicio se desvive para recaudar fondos para financiar la operación de Salvador, pero este ve algo que le hunde en la miseria".

Episodio 169 (miércoles 23 de agosto): Salvador descubre el abrazo entre Lope y María Fernández

"Salvador descubre el abrazo entre Lope y María Fernández, pero finge que no le importa. El muchacho sigue sin saber que todos están aunando esfuerzos para ayudarlo, pero Feliciano pondrá en jaque su ignorancia. En la ignorancia están sumidos Cruz y Lorenzo tras hablar con Beatriz Oltra. La muchacha aparentemente no será el elemento con el que esperaban dinamitar la boda de Martina. Otro frente abierto para la Marquesa será su nuera. Jimena seguirá intentando convencer a Manuel de que deben marcharse a Madrid, por activa y por pasiva, lo que desatará las sospechas de la Duquesa de los Infantes. Jana y Abel siguen tratando de mantener con vida a Ramona, pero la mujer sufrirá un revés que hará que la doncella desespere en su intento por salvarla. Un revés similar sufrirá Curro que está convencido de que el único futuro que podría tener junto a Martina, solo sería posible fugándose".

Episodio 170 (jueves 24 de agosto): La desaparición de Martina consterna a La Promesa

"Toda La Promesa sufre con la desaparición de Martina y lanzan batidas de búsqueda durante toda la noche. Aunque quien más sufre es Curro, que la estuvo esperando para fugarse con ella y jamás apareció en el hangar. María Fernández y Lope consiguen el dinero para financiar la operación de Salvador, pero se llevan una desagradable sorpresa cuando este lo rechaza de pleno. Teresa convence a Mauro para que, en vez de arremeter contra Feliciano, le ayuden a mejorar. Abel y Jana siguen acercando posturas y cada vez son más amigos. En cambio, la relación entre Curro y Martina está rota cuando esta por fin aparece. La muchacha fue incapaz de huir con Curro y se resigna al futuro que han preparado para ella sus padres. La Duquesa de los Infantes presiona a su hija para que le explique por qué está tan empeñada en irse a Madrid y su respuesta cae como una bomba":

Episodio 171 (viernes 25 de agosto): Carlos se reconcilia con su hija

"Tras la confesión de Jimena a su madre sobre su embarazo, la joven se muestra más cariñosa que nunca con su marido, siguiendo los consejos de la Duquesa. Martina, después de su desaparición, se resiste a reencontrarse con su familia, de quienes solo recibe reproches. Además, se niega ver a Curro ni a darle ninguna explicación sobre su comportamiento. La atención a Ramona sigue acercando a Abel y a Jana, convirtiéndolos en un equipo cada vez mejor avenido. Para sorpresa de las cocineras, Carlos reaparecerá por el palacio con muy buenas noticias: por fin se ha reconciliado con su hija. María Fernández no acaba de entender la actitud hostil de su antiguo novio rechazando el dinero que podría curarle el ojo herido. Pía, por su parte, comparte con Abel los malestares que está sufriendo, pero el médico la tranquiliza alegando que el parto aún no es inminente…"

