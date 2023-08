El Señor Barragán reaparece en televisión tras sufrir un terrible accidente de tráfico: "Estuve a punto de morir"

El Señor Barragán reapareció este fin de semana en televisión después de haber estado a punto de morir en un accidente de tráfico que le provocó una arritmia ventricular maligna. José María Rubio, la persona que está debajo de este célebre personaje con gafas de culo de botella, abrigo desaliñado y boina, contó en Fiesta de verano su terrible experiencia, de la que aún sigue recuperándose.

"Iba conduciendo de camino al pueblo en el que actuaba", declaró. "La primera suerte es que iba a 120 por la autopista hacía un minuto, y cuando entré en la población, reduje a 30 o así y ahí me vino la arritmia, que es como un infarto a lo bestia, Me pegué contra un farol, destrocé el coche", explicó. El humorista fue atendido por una ambulancia medicalizada: "Me encontraron en paro cardíaco, llevaban desfibrilador. Me dieron el chute y volví a la vida".

El grave percance de salud ocurrido en enero le mantuvo en la UCI un mes. "No sólo me he recuperado, sino que no me podré morir nunca porque el desfibrilador marcapasos que me han puesto, si me da un yuyu, 'pam', te da el latigazo y te devuelve a la vida. Hasta que me canse de vivir. Cuando lleve 300 años, creo que me quitan la pila", añadió demostrando que no ha perdido su sentido del humor.

El cómico casi se emociona después, cuando los colaboradores del programa que ahora presentan Frank Blanco y María Verdoy le preguntaron qué había aprendido de esta experiencia: "He aprendido que tenemos que disfrutar cada día y valorar más la salud. No puedo hablar mucho de aquellos porque rompo a llorar, pero aquel accidente de los cojones me hizo estar a punto de perder la vida".

El humorista de 77 años explicó que los médicos le han recomendado que pase el verano tranquilo, y que tiene que tener cuidado "con lo que hago y con lo que como". "El sostén es la familia; los hijos, que tengo cuatro y una señora estupenda. Si no me tocaba, pues tengo que seguir. Ganas de hacer reír, que me encanta lo que hago y que también ganas un dinero que ayuda", aseguró.

José María Rubio reaparece en televisión tras su terrible accidente.

El Señor Barragán expresó su deseo de volver a los escenarios "mientras el público me acepte y se acuerde de mí". Además, Jose María Rubio desveló que este personaje nació a raíz de imitar a un bodeguero y que Alfonso Arús y Jorge Salvador le pidieran hacer una cuña publicitaria. Y de ahí a La casa por la ventana (RTVE).

