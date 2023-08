Jordi González habla sobre Mediaset y su nuevo código ético: "Yo no lo haría así, no creo en la censura"

Jordi González está viviendo un momento profesional dulce. Su desembarco en TVE parece que va para largo. Este verano está presentando la nueva edición de Lazos de sangre, la cual está teniendo datos decentes de audiencia. Por otro, presentará un nuevo magacín La plaza de La 1, con el que se enfrentará cada tarde a Sonsoles Ónega y a Ana Rosa Quintana. Ahora bien, eso no implica que no tenga palabras para su antigua cadena: Mediaset.

El presentador catalán ha concedido una entrevista a El País, en la que ha hecho un ejercicio de retrospectiva en el que no ha dudado en cobrar cuentas pendientes con antiguos directivos de cadenas en las que ha trabajado. Para comenzar, recuerda cómo un jefe de programas de RTVE Cataluña le dijo que nunca iba a hacer televisión por las marcas que tiene en el rostro.

"Empecé en Los 40 Principales y luego llegué a tener un programa llamado Brigada 8-2-8 de denuncia ciudadana. Me llamó el jefe de programas de RTVE en Cataluña de ese momento. Era oyente y quería ofrecerme algo en tele", relata. "Al conocernos, me dijo con nada de sensibilidad: 'Qué lástima que nunca vayas a hacer televisión por tener la cara marcada… Yo pensaba que eras normal. No puedes ponerte ante la cámara con esas cicatrices'. Suerte que no dinamitó mi autoestima, pero era joven y me creí lo que me dijo", prosigue.

"Poco después, me llamó otro directivo de RTVE para hacerme otra oferta. Le dije que no hacía falta porque yo no podía hacer televisión por mis cicatrices. Al verme, me dijo que no veía razón para que no estuviera en pantalla. Este hombre fue Joan Ramón Mainat, uno de mis mejores amigos y quien me llevó a presentar durante años La palmera", agrega.

Su relación con Vasile y la deriva ideológica de Mediaset

De su etapa en Mediaset, la más extensa de su carrera, González da una de cal y otra de arena. Para comenzar, recuerda su relación con Paolo Vasile, exconsejero delegado de Mediaset España, como "muy cordial y educada". "En casi 25 años me llamó solamente una vez la atención. Fue porque permití en La noria que Jimmy Giménez Arnau se burlara de la Virgen María", explicaba.

"Vasile me llamó el lunes al despacho y me dijo: '¿Tú has pensado que entre nuestros accionistas hay personas católicas? ¿Es necesario ofender a los accionistas?'. Me di cuenta de que era verdad. No hace falta tolerar la ofensa. Todo ha cambiado mucho. ¿Te imaginas ahora un programa que se llamara Moros y cristianos?", reflexiona en la respuesta.

Previamente, recordó el comportamiento de Vasile con Jorge Javier Vázquez. El presentador de Cuentos chinos reveló en otra entrevista que su relación con el exconsejero delegado fue de amor-odio. Éste le obligó a seguir llevando gafas cuando presentaba Aquí hay tomate, a pesar de haberse operado para no tener que necesitarlas.

"Se operó la miopía y, cuando fue a presentar Aquí hay tomate sin gafas, Vasile le dijo que se las pusiese porque tenía cara de mala persona y de hijo de puta. Tiene que ser tremendo ahorrar para que te metan un láser en el ojo y que te digan eso", respondía. Por otro lado, González revela en la entrevista un comentario machista y gordófobo de un directivo a una compañera de profesión. "Hubo un jefazo, del que no diré el nombre, que le dijo a una presentadora: 'Vuelve dentro de 12 kilos'. A otra la obligó a ponerse pechos", confesaba. Eso sí, en esa respuesta, el comunicador no revelaba a qué cadena pertenecía dicho ejecutivo.

En la misma entrevista, el catalán se mostraba escéptico con la imposición de un código ético en este nuevo ciclo en Mediaset, el cual se ha llevado por delante tanto a Sálvame como a Viernes Deluxe. "Es una empresa privada. Mediaset no me cuesta dinero, así que puede hacer lo que desee. Yo no lo haría. No creo en la censura, aunque sí en la autocensura. La gente con la que trabajas tiene que ser de tu confianza", razona.

"Y si confías tampoco necesitan un manual de instrucciones para trabajar. Hace muchos años, solo había tres cosas de las que nos prohibían hablar de forma crítica: de la Familia Real, de la lucha contra ETA y de El Corte Inglés. Eran temas tabúes. Creo que este código ético es algo pasajero", continúa.

"Ana Rosa dice sentirse molesta porque se le considere derecha mediática"

González no tiene reparos tampoco de hablar de colegas con los que ha coincidido en la cadena, como Carlota Corredera o Ana Rosa Quintana. De la primera, el catalán recordaba que ha habido otras figuras en televisión que han denunciado la violencia machista en prime time y no les ha pasado factura. "Carlota me dirigió en el programa TNT y siempre he tenido muy buena relación con ella. Sus razones tendrá para creer eso, pero muchas otras personas han hablado de esos asuntos en televisión en los últimos tiempos y no han desaparecido de televisión", señalaba.

Respecto a Quintana, González también aprovecha para recordar que "un político no puede regañar a un periodista". "Ana Rosa dice sentirse molesta porque se le considere derecha mediática. No hay nada de malo en ese término. Uno es libre de ser de derechas. Lo malo sería si te consideraran derecha antidemocrática. Lo que sí es cierto es que un político no puede regañar a un periodista. El sinvergüenza de Pujol salía con cosas como el latiguillo: 'No, eso hoy no toca'. Era una forma muy zafia de negar el derecho de los periodistas a preguntar", argumenta.

Sobre Jorge Javier Vázquez, también considera que las redes sociales han sido las principales causantes del ocaso y cancelación de Sálvame. El periodista lo atribuye a que se sacaron de contexto las famosas palabras del conductor al decir que Sálvame era "un programa de rojos y maricones". "Las redes son un campo de minas. El primer damnificado, si hablamos de lesiones que te pasan factura, fue precisamente Jorge Javier cuando dijo que Sálvame era un programa de rojos y maricones. Fue un comentario irónico que pagó en su momento porque su frase se reprodujo en internet fuera de contexto", manifiesta.

Es más, González cree que "si un directivo de televisión toma decisiones en función de los trending topics", este "está equivocado".

González también ha querido dedicarles palabras de ánimo a Ion Aramendi, quien le ha sucedido como conductor de los debates de Supervivientes y será el moderador de los debates de Gran Hermano VIP. "Que no se tome la vida muy en serio. Cuando yo lo he hecho, me he dado cuenta de que he parecido un histriónico", declara.

