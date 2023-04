La jugada maestra de ‘MasterChef’: convertir a un fraile en el villano de la temporada

En la presente edición de MasterChef nos encontramos como concursante a Marcos García, un licenciado en Filosofía, en Comunicación Social y en Teología que nació en Venezuela. Sin embargo, todo el mundo le conoce como Fray Marcos, ya que también es fraile dominico, y cantante de boleros y rancheras, y youtuber, y otras muchas cosas que seguro que nos quedan por descubrir de él.

En la web de RTVE se los decía, sobre su primera noche en los fogones del programa, que “Fray Marcos se caracteriza por su optimismo y su bondad”. Nadie se imaginaba entonces que este fraile terminase cayendo mal a buena parte de los espectadores, y también, a sus propios compañeros. Y en la gala de este lunes quedó más que claro.

En la primera prueba, Fray Marcos se acercó a la mesa de los jueces a presentar su plato, y dijo que estaba muy convencido de su plato, un tallín que le podría dar trabajo en un restaurante marroquí. “Si no está bueno, voy a eliminación y es otra oportunidad de seguir aprendiendo”, añadía el religioso, y esa frase en cuestión hizo que su compañero Jeremy soltase la lengua. “Típica frase motivacional que me pone supernervioso, te lo digo en serio”, afirmaba.

Los jueces no dejaron pasar la ocasión de echar un poco de leña al fuego, y por eso, Jordi Cruz le preguntó a Jeremy si había algo que le molestase. Y entonces, el joven andaluz respondía: “Las típicas frases motivacionales de no sabía qué ponerme y me puse contento me ponen muy nervioso. Pero no pasa nada, que cada uno dice lo que quiere”.

La guerra podría haber acabado ahí, o ir por cualquier derrotero. Pero Fray Marcos respondía entonces: “Lo que hay que entender, y en su caso lo justifico, es la historia personal de cada quien. A veces no sanamos esa historia y es muy importante sanar el proceso y la vida para no caer siempre en lo mismo, porque si no te conviertes en un amargado y amargas la vida a los demás. Sin ninguna alusión personal”, terminaba.

Jeremy alucinaba en los totales con lo que había dicho Fray Marcos. No es para menos. El joven ya ha contado en otras ocasiones que ha tenido una vida muy difícil, con una familia desestructurada, y marcada por las adicciones. “A mí, que una persona que no me conoce apenas porque no le he dado el lujo de conocerme, que me diga que estoy amargado porque no he superado mis traumas... Pero quién se cree. Lo siento mucho, pero si nadie le soporta, será por algo”, aseguraba, dejando claro que el padre no es precisamente santo de la devoción de los compañeros que quedan. En otra semana, de hecho, le vimos ya tener desencuentros con Ana y Larraitz en una prueba de exteriores en las que él ejercía de capitán.

¿Es Fray Marcos un lobo con piel de cordero, o sigue siendo ese ser que desprende optimismo y bondad? Ya sabemos que en televisión ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Pero sí queda claro que Fray Marcos está ya dibujado como el villano de la edición, y esto ha resultado francamente sorprendente. Eso sí, anoche Jeremy fue el expulsado, por lo que ya tiene un enemigo menos en la competición.

