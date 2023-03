La impactante historia de Jeremy, nuevo concursante de 'MasterChef 11': "En mi casa he vivido barbaridades"

Televisión Española ha estrenado la noche de este lunes 27 de marzo uno de sus grandes bazas cada temporada, MasterChef 11. El talent culinario ha comenzado por todo lo alto y los concursantes de esta nueva edición prometen ser los grandes protagonistas de la temporada.

Tal y como anunció la Corporación la pasada semana, se tomó la decisión de dividir la gala en dos partes, principalmente por las quejas de la audiencia relacionadas con la duración del concurso. Este nuevo esquema, principal novedad sobre las anteriores ediciones, quedaría de esta forma: los lunes se emitirán dos pruebas de plató y habrá una expulsión, mientras, los martes serán las pruebas de exteriores y se producirá la segunda eliminación de la semana.

Asimismo, los espectadores han podido conocer los nuevos platós de esta edición, que han pasado a ser dos. El primero de ellos incluye el supermercado, el salón y las propias cocinas y ha aumentado su tamaño en más de 600 metros cuadrados.

Asimismo, en las cocinas se ha aumentado el espacio para que 30 personas puedan competir a la vez. Por su parte, el segundo plató tiene casi 300 metros cuadrados y en él se encuentra el nuevo restaurante, además de una zona nueva con un paseo de la fama con fotos de todos los ganadores.

"Diez años después volvemos donde nació todo, al Palacio Real de Madrid", ha comenzado Jordi Cruz mientras se emitían las imágenes del casting multitudinario celebrado en la capital.

Además de los jueces, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nájera, también ha decidido sobre los aspirantes que superaban el casting el chef de Atrio Toño Pérez, con tres estrellas Michelin. Tras la cata, las cucharas han sido entregadas a sus destinatarios, desatando una gran euforia entre los elegidos.

Entre ellos se encontraba Jeremy, que ha entrado al casting final visiblemente nervioso, pero eso no le ha impedido sincerarse sobre su historia. Y es que cuando el jurado ha comenzado a preguntarle a este joven de 20 años sobre su vida personal, les ha dejado boquiabiertos.

"Mi madre nunca ejerció de madre, aunque estuve con ella hasta los 7 años. Cuando ejerció de madre, el problema es que también ejercía la prostitución y la politoxicomanía. Ella sigue casada con la persona que me maltrató, yo en mi casa he vivido barbaridades", afirmaba.

"Al final, he aprendido que la familia la hacemos, y mi suegra es mi prima madre. Con 20 años he conocido a mi primera madre, prefiero centrarme en mi vida nueva, en mi novio que llevo dos años con él y en mis suegros que les quiero mucho y me han apoyado desde el primer día", continuaba mientras no podía aguantar la emoción.

Tras catar su elaboración, Pepe ha salido a la sala donde se encuentran los familiares para llamar a Oriol y a Víctor, su pareja. Cuando se han visto, los tres se han fundido en un emotivo abrazo. "Creo que hice lo que cualquiera haría, hacerme cargo de un hijo que para mí es mi hijo", espetaba Oriol.

Finalmente, Jordi le ha dado el veredicto final: "Lejos de hundirte has logrado resurgir, pero además has realizado un canelón bien ejecutado, asado, rico... Te digo que tu plato está muy bueno y mereces entrar a MasterChef".

Sigue los temas que te interesan