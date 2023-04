Isa Pantoja llama a 'Sálvame' para desmentir que haya sido desleal a Asraf con Roberto de 'LIDLT'

Sálvame Limón arrancó calentito este martes. Y es que aseguraban que Isa Pantoja se habría pegado “una juega como las de hace años”, que habría durado hasta 72 horas “de desenfreno”. Y que habría tenido dos consecuencias: por uno, un malestar corporal por el consumo de alcohol que le habría impedido ir a trabajar el viernes. Y la segunda, el acabar de la mano de un chico atractivo, con el que habría pasado mucho tiempo dentro de un coche, todo ello mientras su pareja Asraf Beno está en Supervivientes concursando, y jugándose la permanencia por estar nominado. Cebaron la información y emplazaron a la audiencia a verlo a partir de las seis y media, prometiendo una llamada de la propia Isa para explicarse.

Así, más adelante, explicaron que Isa habría acabado ese fin de semana en un local en el que hay sauna y piscinas, y en el que sería “fácil caer en la tentación”. “La noche de Isa termina con un hombre con el que decide culminar su velada en un coche y con el que pasa dos horas a solas en ese vehículo”, detallaban desde el programa.

[Isa Pi desmiente en 'Fiesta' haber sido expulsada de la Feria de Abril de Madrid: "No he agredido a nadie"]

Los colaboradores, antes de saber más datos, explicaban que Asraf Beno siempre le habría dicho a Isa que no saliese, “porque cuando sale lo da todo. Y hasta ahora, él podía salir con ella”, según Kiko Hernández. En una conexión, Kike Calleja ponía más carne en el asador y ya hablaba de “la gran traición de Isa”. Y desvelaron que el chico con el que habría tenido “una actitud cómplice” sería Roberto Urbano, expareja de Zaira Gutiérrez y de Andrea, con la que participó en el reality La última tentación.

Fue entonces cuando Isa Pantoja entró por teléfono, y explicó que el jueves todos los defensores de Supervivientes quedaron para salir, y a ella la llevaron a un sitio que conocía, pero que no se movió de la barra, y desconocía si había sauna u otras instalaciones. Y que no fue a El programa de Ana Rosa “porque se me juntó todo, tenía migraña...”, situación que Jorge Javier Vázquez definió entonces como resaca. La cuestión es que, según Sálvame, Isa iba a acudir al programa por la tarde si Asraf salía nominado, y ella asegura que pensaba que no, porque Telecinco tenía programado un especial de Ana Obregón. Así, según Isa, ella creía que no debía acudir, porque pensaba en el Deluxe y no en Sálvame diario.

Tras un corte publicitario, Isa pudo defenderse. “No sé si que yo salga es noticia, si es noticia esa supuesta deslealtad, no sé si alguien se quiere subir al carro. Porque me está oliendo todo raro desde ayer, que estén todos tan preocupados, cuando yo desde luego no estoy tan preocupada ni de la salida del jueves ni la del ni la del sábado”, explicaba la hija de Isabel Pantoja, que advirtió: “os la están colando”. “No voy a dejar que nadie se invente cosas que no han sucedido, y tengo mis pruebas de que no tengo nada que ocultar, ni el jueves ni el sábado”, insistía. Sin embargo, parece que el tema dará mucho de sí, porque Kiko Matamoros ha asegurado que “alguien va a utilizar esto para ir a un plató, y te cuento más, ya han dado pasos”.

