Isa Pi desmiente en 'Fiesta' haber sido expulsada de la Feria de Abril de Madrid: "No he agredido a nadie"

Esta mañana, en Socialité informó que Isa Pantoja, supuestamente, había tenido que ser expulsada de una caseta de la Feria de Abril de Madrid tras tener un grave altercado con un grupo de chicas. Ante tales acusaciones, la hija de Isabel Pantoja ha querido desmentir rápidamente lo sucedido y ofrecer su versión de los hechos, siendo muy tajante: no participó en altercado alguno. “Me parece fuerte que digan que he agredido a alguien”, ha exclamado en Fiesta, el programa presentado por Emma García.

Nada más comenzar el magacín, Emma García ha dado paso a la información y ha invitado al plató a la universitaria para aclarar lo sucedido. La hija de la tonadillera se ha mostrado muy seria ante tales comentarios, aclarando que no fue expulsada de ningún sitio y que los vídeos que se han filtrado son de después del altercado. “Todos esos videos son después de este altercado, como podéis ver seguimos en una caseta y estamos solos, esa caseta se pone para nosotros solos”, comenzó a explicar.

La joven sí que admite que hubo un conflicto, pero insistió en que ella no participó en este y estuvo relacionado con un mal comportamiento de las chicas con las que compartía la caseta. Al parecer, este grupo quiso hacerle fotos a Isa sin su permiso y se sintió muy incómoda con la actitud de las chicas. Pero la universitaria aclaró que ese conflicto fue ajeno a ella. “Yo no estaba ahí, yo no he hablado con esas señoras para nada. Ha sido por mí, porque me estaban haciendo fotos, pero realmente yo no he hablado con ellas directamente, no he tenido nada”, explicó.

“La historia es que nosotros íbamos por publicidad para ir para allá, para esa caseta y a nosotros nos ponen en esa caseta que ya era de unas personas, había este grupo de mujeres, pero también había otros grupos de chicos y chicas. Entonces, cuando vamos para allá, me estaban haciendo fotos y mi amigo les dice ‘por favor no hagáis fotos, si queréis fotos me lo pedís y ya está’, pues si queréis hacer fotos no pasa nada, yo me la hago”, narró sobre lo sucedido.

Parece que ser que, a pesar de que el amigo de la exconcursante de Supervivientes fue educado con su demanda, el grupo de mujeres no se tomó bien esta advertencia, a pesar de que podían haberle pedido permiso a Isa para hacerse las fotos. Dado que las chicas comenzaron a encararse, la novia de Asraf Beno optó por llamar al personal de seguridad. Y es ahí donde comenta la hija de la tonadillera que decidieron irse a otra caseta, en la que ya su grupo estuvo a solas y donde se hicieron los vídeos que se vieron por redes.

De manera contundente y gesto serio, Isa Pi dejaba bien claro que lo sucedido ha sido muy diferente a cómo se ha informado inicialmente. “Que saquen ese tipo de cosas no me importa, porque yo puedo contestar y decir que es mentira, lo que me parece fuerte es que digan que yo agredo a una persona”, concluyó antes de entrar al debate sobre Supervivientes, donde tuvo una acalorada discusión con Raquel Bollo.

