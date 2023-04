Raquel Bollo abandona el plató de 'Fiesta' después de que Alexia Rivas le llamase "chabacana y verdulera"

Este domingo, Fiesta ha comenzado bien cargado. La presencia de Isa Pantoja, quien al inicio del programa salió a desmentir públicamente las informaciones que había vertido Socialité que apuntaba a que había sido expulsada supuestamente de una caseta de la Feria de Abril de Madrid, tuvo un terremoto mucho mayor cuando entró en la mesa de debate Supervivientes, donde tuvo un fuerte encontronazo con Raquel Bollo. De hecho, la tertuliana abandonó el plató tras un ataque de otra colaboradora, Alexia Rivas, quien la llamó “chabacana y verdulera”.

A pesar de que la empresaria y la hija de Isabel Pantoja habían vivido un fuerte desencuentro, a raíz de un comentario de Aurelio Manzano que sacaba a la luz lo mal que había tratado Manuel Cortés a Isa Pi, una acusación que esta no negó. Sin embargo, ninguna de las dos abandonó el plató, a pesar de que se nota un ambiente tenso. De hecho, Emma García pasó a publicidad para que el clima se templase.

Aunque los ataques entre ambas siguieron, la mecha que provocó que Raquel Bollo abandonase el plató fue la que encendió Alexia Rivas. La exconcursante de Supervivientes 2021 se puso del lado de la hija de la tonadillera cuando el debate volvió a centrarse en el concurso que están haciendo Manuel Cortés, Alma Bollo y Asraf Beno. De hecho, el conflicto continuó desde esa línea, con Bollo recordando que su hijo no está nominado esta semana, aunque eso no impidió que le encarase a Isa Pi que haya pedido salvar a Yaiza frente a Manuel.

[Fuerte encontronazo entre Aurelio Manzano y Saúl Ortiz en 'Fiesta' por la publicación del libro de Aless Lequio]

Justo al centrarse solo en Supervivientes, Bollo apenas dejó opción a réplica a la universitaria. Eso provocó que Emma García obligase a que fuesen los demás colaboradores los que entrasen al debate. Saúl Ortiz le quiso echar un capote a la ex de Chiquitete y le pidió a Isa Pi que se “pusiese en los zapatos” de Bollo, que entienda que es “una madre que sale a defender todos los días a un hijo que está siendo retratado como un villano”.

Pero lo que hizo que estallase Bollo no fue ni el conflicto que tiene que Isa Pi y que Aurelio Manzano puso en evidencia públicamente sino los descalificativos que Alexia Rivas utilizó para describirla. “Lo primero, creo que ser madre no justifica que haya que defender todo lo que hagan tus hijos. Porque ellos pueden hacer cosas bien y cosas mal y siguen siendo las mismas personas y no tiene que ver con ser buena o mala madre”; comenzó diciendo la periodista.

“Raquel, creo que deberías tener un poco más de humildad con tus compañeros, porque estás invalidando nuestros comentarios, como los míos, con los que cuestionas mi participación en los programas. Tú tienes tu chupipandi con Luis Rollán, toda la vida la has tenido y no pasa nada. Tú tienes amigos, yo también. Y último punto, yo creo que piensas que, por gritar más, por montarla más, por ponerte como una chacabana y una verdulera vas a tener la razón y no. Para mí, tendrías que tener un poquito más de elegancia”, señaló.

‼ ATENCIÓN



Raquel Bollo ha abandonado el plató después de que Alexia Rivas haya tachado su actitud de "chabacana" y "verdulera" ❌



🎉 #FiestaT5

🔵 https://t.co/9HfTFyvIQw pic.twitter.com/mbk7EAE2tp — Fiesta (@fiestatelecinco) April 23, 2023

Emma García pidió que no se insultase, a lo que también se sumó la propio Bollo, quien comenzó a contener las lágrimas. Tras el paso a publicidad, la presentadora reveló que la andaluza había abandonado el plató, profundamente herida. Esto hizo que Alexia Rivas saliese también del recinto para pedirle perdón a Bollo, disculpas que esta aceptó y con las que accedió a volver a entrar al plató.

Sigue los temas que te interesan