Tenso rifirrafe entre Alexia Rivas y Raquel Bollo en 'Fiesta': "A mí nadie me dice lo que tengo que decir"

Este pasado sábado 1 de abril, Raquel Bollo desembarcó como colaboradora en Fiesta y su llegada ha sido todo un tsunami. En plena tertulia sobre las últimas actualizaciones de Supervivientes, la madre de Manuel Cortés y Alma Bollo tuvo una sonada trifulca con Alexia Rivas, todo a raíz de un enfrentamiento de su hijo con Asraf Beno, novio de Isa P. La empresaria no dudó en poner en cuestión la actitud de la periodista, al creer que sus ataques a sus vástagos se deben a su amistad con la hija de Isabel Pantoja.

Y es que la colaboradora de Ya es mediodía se ha mostrado muy crítica con cómo están concursando los hijos de Raquel Bollo en el reality. De hecho, a raíz de la trifulca entre Manuel y Asraf, la empresaria cargó contra la actitud de la periodista. “Tú puedes ser colaboradora u opinadora, pero lo que tienes que hacer es que, si ves un vídeo, hablar con la verdad. Yo lo he visto varias veces y te lo puedo pasar hasta minutado”, defendió Bollo.

La nueva colaboradora del magacín de Unicorn Content defendió que la discusión entre su hijo y el novio de Isa P no se debió a un tema que procede fuera de la isla. “Eso es mentira. La trama de Asraf viene de fuera. Te voy a comentar una conversación que sí viene de fuera para que esto termine. Yo no voy a hablar de la vida de nadie, solo te voy a decir que, si mi hijo tuviera algo en contra de Asraf, yo nunca le advertí de nada. Con Asraf he trabajado aquí [en Telecinco] y teníamos muy buena relación y he sacado la cara por él muchas veces”, defendió la empresaria.

[Raquel Bollo, vista y no vista en el ‘Mediafest Night Fever’: expulsada frente a Ana María Aldón]

Bollo volvió a relacionar el cambio de actitud de Asraf con su hijo con conversaciones de fuera y aprovechó para insinuar que el formato había tratado mejor a Kiko Rivera. Eso sí, no le nombró directamente, dado que el nombre del hijo de Isabel Pantoja está entre los vetados por el nuevo Código Ético de Mediaset.

“¿Por qué ese cambio de actitud? Uno de los motivos no se puede nombrar. Otro es que esta persona no está en su momento. ¡Ojo! Que yo he visto, desgraciadamente para mí porque es mi amiga y me duele, cómo le ponía por los suelos a Isabel Pantoja. Pero es ir a Supervivientes y ponerle una alfombra roja”, expresó.

Dado que la empresaria había comenzado a desviar el tema, Alexia Rivas quiso volver a centrar la discusión en el concurso. Ahí fue cuando Bollo atacó de nuevo a la periodista. “Lo que tú dices es lo que los demás no se atreven a decir públicamente, tú e Isa compartís representante y sabes muy bien las cosas que tienes que decir, está todo muy bien estudiadito”, exclamó la empresaria. Por supuesto, esto tuvo rápida respuesta de la ex de Alfonso Merlos. “A mí no me dice lo que tengo que hacer ni mi madre, imagínate Isa Pi o nuestro representante”, replicó.

Tal era la tensión que se palpaba en el plató, que tuvo que intervenir la mismísima Emma García. “Yo no sabía de esta mala relación vuestra, os he dejado hablar porque pensaba que poco a poco llegaríais a un acuerdo, pero está claro que no, vosotras dos no os vais a poner de acuerdo nunca en nada”, zanjó la presentadora.

Sigue los temas que te interesan