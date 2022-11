Raquel Bollo, vista y no vista en el ‘Mediafest Night Fever’: expulsada frente a Ana María Aldón

Finalmente, el paso de Raquel Bollo por el Mediafest Night Fever ha sido mucho más breve de lo que hubiera querido. La empresaria se ha convertido en la primera expulsada de esta segunda edición del talent show presentado por Jorge Javier Vázquez, Adela González y Nuria Marín. A pesar de convencer al jurado, ha sido el rotundo apoyo del público el que ha salvado a Ana María Aldón de la expulsión, a pesar de ser la concursante con la peor valoración.

Con un 70% de los votos del público, la diseñadora ha tenido que decir adiós prematuramente. Se trataba de un regreso que había causado mucha expectación, puesto que Bollo aparecía en este formato producido por La Fábrica de la Tele y muy ligado a Sálvame, programa con el que no mantiene una buena relación actualmente y del que se marchó con polémica.

Lo cierto es que Bollo realizó una magnífica actuación. La empresaria cantó Y sin embargo, te quiero junto con Davinia, derrochando voz y talento. Lo cierto es que su rival no pasó por una buena noche. A pesar de convertirse en la ganadora de la primera gala, la también diseñadora falló con su interpretación del tema Viva la noche, que cantó con Ainhoa Cantalapiedra.

[Ana María Aldón y Esther Doña, las nuevas Belén Esteban de Telecinco y Antena 3]

Dado que aún padecía una faringitis aguda, la ex de Ortega Cano no pudo rendir al 100%, a pesar de darlo todo en el escenario. Es más, antes de entrar en las valoraciones del jurado, compuesto por Antonio Castelo, Shaila Dúrcal y Falete; Jorge Javier Vázquez le llegó a preguntar irónicamente si quería marcharse esa noche del talent. De hecho, se convirtió en la concursante peor valorada del jurado, no así del público, que puntuó a Víctor Sandoval -sustituto de Irma Soriano- con una calificación por debajo, al llevarse el dos.

Sin embargo, pese a vivir una noche irregular, con el propio jurado declarando que preferían a Raquel Bollo para la siguiente gala, la diseñadora vio cómo goza aún de la popularidad del público, el cual la salvó de la eliminación con un rotundo 70% de votos contra la amiga de Isabel Pantoja, quien ha vivido el paso más breve de la historia del concurso. Tras conocer el resultado, Aldón se rompió al ver el respaldo de los televidentes.

El ganador de la tercera gala fue el exjugador de ruby Jaime Nava, quien ganó gracias al apoyo del jurado, pues coincidió en votos con la periodista Carolina Ferre, favorita del público. Esta tercera gala destacó también por la ausencia de Anabel Pantoja, quien no estuvo presente debido a la muerte de su padre, Bernardo. “Este programa va por ti”, declaró Jorge Javier Vázquez al inicio de la emisión.

Sigue los temas que te interesan