Yigit Koçak, la estrella de la serie turca 'Hermanos', visita España: "Me gustaría trabajar con Javier Bardem"

Tiene 28 años, casi tres millones de seguidores en Instagram y es una de las estrellas de Hermanos, la serie turca que emite Antena 3 cada lunes y martes (22.45) y que en marzo ha conseguido una media de 1.389.000 espectadores y un 13,7% de cuota de pantalla. Yiğit Koçak se ha convertido en una estrella internacional gracias a Ömer, el segundo de los cuatro hermanos de la familia Eren, que intentan hacer todo lo posible para salir adelante tras la muerte de sus padres.

El actor visitó España la semana pasada y pudo conocer de primera mano a la legión de fans que tiene en nuestro país. En su estancia por Madrid, disfrutó de la "variada y rica" gastronomía, conocer lugares como la Plaza Mayor y atender a BLUPER durante unos minutos para descubrir a la persona que hay detrás de Ömer.

Pese a que no compartir la misma edad que el protagonista -Ömer solo tiene 17 en la ficción-, Yiğit tiene a su familia como uno de los pilares de su vida. Nacido en la ciudad de Samsun, al norte de Turquía junto al mar Negro, viajó a Estambul para estudiar Económicas. Sin embargo, siempre tuvo muy claro que quería ser actor. Debutó en 2017 con Seni Kimler Aldi y, tras trabajar en títulos como Kimse Bilmez y Gel Dese Ask, Hermanos le ha catapultado a la fama. Por cierto, la ficción acaba de ser renovada en Turquía por una cuarta temporada.

¿Cómo llegaste al elenco de Hermanos? ¿Tuviste que hacer un casting?

No, fue muy fácil porque el director ya quería trabajar conmigo. Me preguntó y le dije que sí. Una vez que acepté, empecé con el proyecto.

Omar es uno de los personajes más queridos por la audiencia. ¿Qué es lo que más te gusta?

Lo que más me gusta de él es que adora a su familia. Podría morir o hacer todo lo necesario por ella.

¿Qué tiene de tu carácter?

Tenemos algunas cosas en común como las emociones. Además, también compartimos algunas palabras, porque cada región en Turquía tiene sus propias palabras. Y a Omar le encanta el té como a mí.

¿Cómo os lleváis los compañeros de la serie?

Tengo que decir que no hemos tenido ningún tipo de problema nunca. Somos amigos más que compañeros de trabajo. Cuando terminamos el rodaje, pasamos el resto del día juntos.

Ömer, Kadir, Asiye y Emel son los personajes protagonistas de 'Hermanos'.

En las series turcas puede pasar absolutamente de todo. ¿El actor está preparado a que los guionistas maten a su personaje en cualquier momento?

Claro, es muy posible. El protagonista puede morir en cualquier momento. Es muy probable también.

¿Por qué crees que tiene tanto éxito Hermanos en España?

Los españoles y los turcos somos muy parecidos. Hablamos idiomas diferentes, pero de corazón, tenemos el mismo. La historia que tiene nuestra serie fue aceptada muy rápidamente en España.

La ficción se emite en más de 50 países. ¿Tienes alguna anécdota con algún seguidor de Hermanos lejos de Turquía?

Deseo de conocer a todos los fans que tengo alrededor del mundo. Yo suelo recibir mensajes de seguidores de muchos países diferentes, pero me quedo con algo muy curioso. No sé cómo lo hicieron, pero vino gente chilena a visitarnos en Turquía. Eso me impresionó mucho.

¿Por qué quisiste ser actor?

Cuando era pequeño, me pasaba todo el fin de semana viendo películas con mi madre y, en ese momento, entendía que esa tenía que ser mi profesión. Cuando la veía reírse dije 'si esta persona puede hacer tan feliz a mi madre a través de una pantalla, pues yo también puedo hacerlo'. Solo tenía cinco años.

Yigit Koçak interpreta al joven Ömer Eren.

Tienes casi tres millones de seguidores en Instagram. ¿Quién te ayuda a mantener los pies en el suelo? ¿Quién te da los mejores consejos?

Soy una persona que ya tiene los pies en el suelo. Ya sé cómo actuar, cómo responder y cómo comunicar con el resto del mundo. La verdad es que no me gusta hablar del trabajo en casa y con mi familia tengo relación de familia. A ellos no les gusta meterse en mi vida laboral, por lo que si tengo que consultar algo profesionalmente lo hago con mis mánagers.

¿Qué te ha gustado de tu visita a Madrid?

He probado las tapas. En España tenéis mucha variedad de comida y toda muy rica. Me encanta. De Madrid me gusta el clima y el ambiente, que es increíble. Ayer estuve en la Plaza Mayor, una plaza maravillosa y muy grande. Todo me gustó mucho.

¿Con qué actor español te gustaría trabajar en el futuro?

Con Javier Bardem, sin duda.

¿Cómo te manejas con el español?

Acabo de empezar a dar clases. De momento no sé nada, pero no importa porque en la próxima visita, voy a tener la comunicación directa en castellano.

