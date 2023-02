Isa Pantoja rompe a llorar en 'El programa de Ana Rosa' ante la marcha de Asraf: "Tengo pesadillas"

Los concursantes de la nueva edición de Supervivientes 2023 ya han puesto rumbo a Honduras, y es que la cuenta atrás para el estreno del nuevo reality de Mediaset España ya ha comenzado. Entre los concursantes de este año se encuentra Asraf Beno, prometido de Isa Pantoja, hija de Isabel Pantoja, con la que lleva cuatro años de relación.

Su amor comenzó en Gran Hermano VIP, cuando la hermana de Kiko Rivera concursó por poco tiempo en la casa de Guadalix, desde ese momento, Beno e Isa Pantoja no se han separado.

Todos los concursantes ya han puesto rumbo hacia Honduras, por lo que la pareja ha tenido que despedirse, algo que ha afectado mucho a la hija de Isabel Pantoja, que no ha podido contener las lágrimas en el plató de El Programa de Ana Rosa, donde trabaja como colaboradora. Con lágrimas en los ojos, ha confesado lo mal que lo está pasando.

"Bueno, hija, pero qué carita tienes", le espetaba Ana Rosa al ver el gesto de Isa. "Tiene un disgusto la pobre porque se ha ido su chico...", confirmaba Patricia Pardo. "Bueno, no sé... ahora mismo lo veo todo negro, mira cómo voy vestida", respondía haciendo referencia a su vestimenta color negro.

En ese momento, el programa emitía las imágenes de la despedida entre la prima de Anabel Pantoja y Asraf, captada por las cámaras, donde ambos rompían a llorar. "Estaba en Madrid porque tenía programa, le he echado de menos pero todavía no he notado tanto su ausencia. Hoy vuelvo a casa, este fin de semana está Albertito con su padre y ahí me voy a ir dando cuenta de que no está...".

"Yo echo de menos con quien tengo convivencia, ahora que él no está lo noto un montón y encima es la parte más normal que tengo en mi vida...", añadía la colaboradora sin poder contener las lágrimas.

"Él ha estado con mucha ilusión, pero yo no quería estar así, he intentado estar bien para animarle, apoyarle... pero en el último minuto no podía más y me he venido abajo. Pero he tenido el apoyo de los amigos, de la familia y sé que nos vamos a apoyar entre todos", comentaba.

Cabe recordar, el pasado año fue su hermano, Anuar Beno, uno de los concursantes de la edición de Supervivientes 2022, y es que Asraf no pudo ir hace un año, por eso ha decidido probar suerte este 2023.

