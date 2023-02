Blanca Paloma canta su 'Eaea' a los Reyes en ARCO: "Todavía estoy en shock"

Los Reyes Felipe VI y Letizia han inaugurado este jueves la 42ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo en IFEMA-Madrid, y los monarcas han asistido a un momento muy especial en el stand de RTVE.

Desde que Blanca Paloma se convirtiera en la ganadora del Benidorm Fest de este año y se alzara con el micrófono de bronce, su popularidad no ha parado de crecer. Por ello, la alicantina ha formado parte de la programación especial que la cadena pública emite desde la Feria de Arte Contemporáneo.

En el expositor de RTVE, a los Reyes les esperaban Blanca Paloma y su guitarrista, José Pablo Polo, compositor del tema con el que defenderá a España en Liverpool. Como no podía ser de otra forma, la artista ha deleitado a los presentes con la canción con la que representará a España en Eurovisión, Eaea, y es que entre los espectadores se encontraban los Reyes. Como no podía ser de otra forma, Blanca Paloma ha arrancado el aplauso de los asistentes.

Minutos después, Blanca Paloma concedía unas emotivas declaraciones a RTVE, concretamente al Canal 24 Horas. Preguntado por cómo se sentía después de cantar ante los Reyes Eaea, asegura estar en "shock".

"La verdad es que cuando me lo ha pedido Letizia ha sido como, por supuesto, ¡qué honor! La verdad es que muy bien, mi madre siempre me decía que fuera donde fuera me lo pasara bien. Ha sido una experiencia que me llevo para toda la vida", confesaba.

Además, han estado charlando después de la interpretación. "Estaban interesados por mi propuesta, porque es muy de raíz, muy de nuestra cultura. También hemos estado conversando de nuestro folclore, como el gallego, recordando que el año pasado fueron las Tanxugueiras...", comenta entre risas.

