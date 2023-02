Quién es Blanca Paloma, la artista que lleva la propuesta más impactante del Benidorm Fest 2023

No te hagas un Tinder, hazte poli amoroso

El Benidorm Fest 2023 ya tiene a los finalistas que competirán por conseguir el ansiado micrófono de bronce: Alice Wonder, Megara, Fusa Nocta, Agoney, Blanca Paloma, Vicco, Karmento y José Otero.

Sin duda, la calidad de los participantes es impecable, pero la actuación de Blanca Paloma en la segunda semifinal cautivó al público del estadio de Benidorm y a toda la audiencia que siguió el espectáculo desde La 1.

Nacida en Elche, Blanca Paloma se ha convertido en una de las favoritas para ganar el certamen tras su impresionante interpretación de Eaea, una canción flamenca con toques electrónicos, que llevó al público hasta lo más profundo de sus raíces. La propuesta está dedicada a su abuela Carmen, un homenaje de la alicantina que plasmó con su puesta en escena; un gran manto de flecos rojos simulando el que llevaba su familiar.

La música ha formado parte de la artista desde pequeña, y es que como ella misma ha confesado: "Yo no tenía sala de juegos en casa, tenía la sala de la música. Ahí cantaba con mi hermana y mi padre tocaba la guitarra". De hecho, su hermana Sara Ramos junto a Úrsula y María José, estuvo a punto de participar en el Festival de Eurovisión Junior, con la famosa canción Navegando en internet.

Esta joven de 33 años es una de las voces más particulares del panorama musical de nuestro país. Tras formar parte de bandas como De mar a mar o Afalkay, el pasado año 2021 presentó su primer single, Secreto de agua, al Benidorm Fest, alcanzando la quinta posición. Algo que no le hizo perder las ganas de conseguir el ticket a Eurovisión, y por ello quiso probar suerte este año con Eaea.

Aunque esta canción no fue su única opción a la hora de presentarse al festival en esta edición. De hecho, ella pensaba que iban a elegir a aquella otra canción, Plumas de nácar. Admiradora declarada de Remedios Amaya, Blanca Paloma reivindica el flamenco con su particular 'nana', y es que España no ha llevado ningún tema del género a Eurovisión desde Quién maneja mi barca, en los años 80.

Tú ves esto en Eurovisión entre más de 40 propuestas y, aparte de llamarte la atención por lo bueno que es, lo identificas con España inmediatamente y solo con España. Y de eso se trata el concurso, de que se acuerden de ti. Para mí Blanca Paloma es un sí. pic.twitter.com/raCvBikcQK — José Soto 🏳️‍🌈 (@sotosinmas) February 3, 2023

