Jesús Castro vuelve a cargar contra ‘MasterChef Celebrity’: “Buscan conflictos internos”

Cada cierto tiempo hay un concursante de MasterChef, en su edición de anónimos o de famosos, que recuerda con sabor agridulce su paso por el programa, por cosas que se le escapa a los espectadores que lo ven todo desde su casa. En esta ocasión ha sido el actor Jesús Castro, participante del Celebrity en su quinta temporada.

En una entrevista para la revista ¡Hola!, el actor de largometrajes como El Niño admite que fue a MasterChef con unas expectativas muy diferentes a las que terminó viviendo. “Lo que me pasó en Masterchef es que yo creía que era un talent de cocina, pero es como un Gran Hermano con cacerolas”, admitía el intérprete. En el concurso busca “conflictos internos y, al final, lo que menos hacen es cocinar”, añade. Y continúa diciendo que habrá personas para quien MasterChef sea la mejor experiencia de su vida y es lítico, pero “a mí, si me preguntas, te doy mi opinión. Y mi opinión es que no es lo que plasman ellos”. “Al espectador le llega otra cosa que no es lo que está rodando la gente”, explica también, y detalla que lo que sabe de cocina es por los 12 años que lleva viviendo solo, “pero no gracias a MasterChef”.

Jesús Castro partició en MasterChef en el año 2020. Tuvo un paso bastante discreto por el formato, pero su actitud a la hora de aceptar las valoraciones no jugó a su favor. El andaluz vivió choques con el juez Jordi Cruz que no gustaron a la audiencia, reconocía que no le gustaba perder, y al final, terminó convirtiéndose en el tercer expulsado. Con el paso del tiempo, y tras hacer este tipo de declaraciones, la actitud en la competición podría verse desde un prisma diferente.

Unos meses después de acabar su temporada, justo cuando Jorge Javier Vázquez abrió una pequeña guerra televisiva contra MasterChef por el fichaje de Victoria Abril tras negar la existencia del coronavirus, Jesús explicó en sus redes sociales que no guardaba buen recuerdo de la competición. “Mi experiencia fue nula. No me adapté al tipo de programa y a las teclas que tocaban para ellos tener contenido”, detalló de forma discreta, posiblemente, por la cláusula de confidencialidad que firman los participantes.

Tras las declaraciones en ¡Hola!, Jesús mantiene su postura contra el concurso de Shine Iberia, que este lunes emite una nueva gala en su versión de anónimos. De forma paralela, se está gestando ya una nueva temporada del Celebrity, de la que TVE no ha confirmado ningún nombre, pero en la que veremos a cocinar a Jesulín de Ubrique o Toñi Moreno, entre otros.

