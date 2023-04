Merche lamenta la mezcla de sonido de una actuación de ‘TCMS’: “No dejan que se escuche mi voz”

El pulsador decidía, el pasado viernes, que Merche se meta en la piel de Ana Mena en la próxima gala de Tu cara me suena. Y lo hará para cantar junto a Abraham Mateo a dúo, gracias a la casilla Original y copia, que consiste en cantar con el cantante que grabó la canción que se defiende en el escenario. Así, entonarán juntos ‘Quiero decirte’, y la actuación, así como la gala entera en sí, está ya disponible en ATRESplayer Premium, y se verá en abierto el próximo viernes.

Como sucedió con el ‘chanelazo’ de Andrea Guasch, hay fragmentos de este número que han comenzado a filtrarse en las redes sociales, y hay personas que han señalado que Merche no estaría cantando, imitando a Ana Mena, sino haciendo playback de la voz original de la artista malagueña.

Ante esto, Merche ha defendido su trabajo en las redes sociales, y ha señalado al propio programa de no hacer que su show luzca todo lo que podría. Así, ante la crítica de un espectador, la compositora de ‘Abre tu mente’ ha escrito: “Nadie hace playback, lo que pasa es que los coros están tremendamente fuertes y alucino, la verdad, no me mola nada”. Y acompañaba estas letras por un emoticono de una persona llevándose la mano a la cabeza.

Otros tuiteros intentaron arrojar más luz sobre por qué Merche no suena como debería, y ella explicó entonces cómo se desarrollan los números. “Los concursantes no grabamos coros. Siempre son los coros originales, solo que en esta ocasión están tan fuertes que no dejan que se escuche mi voz. El señor que hizo la mezcla no tuvo un buen día y lo lamento. Ya os enseñaré los ensayos con el sonido de plató, que no tiene nada que ver”, prometía. A otro espectador, que apuntaba a que se escuchaba a Ana Mena de fondo y que se oía más que a la propia Merche, la concursante añadía: “totalmente de acuerdo”.

Hay que destacar que en Tu cara me suena no siempre se utilizarían los coros originales, como explica Merche. Pero en este caso, en el que Abraham Mateo va a cantar su propia canción, sí se habría usado el playback con el coro de Ana Mena. La mezcla final no habría sido buena, o no habría permitido demasiado juego si en la pista la voz de Ana, en modo de apoyo, estaba demasiado fuerte. De ahí que la voz de Merche se pierda en ocasiones, sobre todo, en los estribillos finales, donde cuesta mucho identificarla.

