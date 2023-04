Ana Obregón y su especial en Telecinco no pueden contra 'Tu cara me suena', que vuelve a liderar el prime time

Y el culebrón de la maternidad subrogada de Ana Obregón estalló. A pesar de que Telecinco contraatacase con su especial sobre la bióloga presentado por Santi Acosta, no ha podido con el terremoto de Tu cara me suena, que vuelta a liderar, aunque a la baja, dado que la cuarta gala del talent-show bajó de los millones de espectadores, aunque mantuvo datos férreos que le han garantizado el liderazgo absoluto.

De nada ha servido contar con declaraciones exclusivas de la propia Ana Obregón, así como información inédita, Ana no ha podido acercarse siquiera a Tu cara me suena. La segunda victoria de Andrea Guasch, quien imitó a Ángela Carrasco cantando Quererte a ti, enganchó a los espectadores, mostrando el dominio absoluto del talent-show. La actriz se convierte en la primera concursante de esta edición en ganar dos veces, aunque se quedó muy cerca Josie, con su imitación de The Buggles con el emblemático tema Video Killed the Radio Star.

Según los datos de Kantar Media, ofrecidos por las consultoras Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’; la cuarta gala de Tu cara me suena obtuvo un 19,3% de cuota de pantalla y 1.847.000 espectadores. El talent-show pierde 0,9 puntos frente a la anterior entrega y se deja 240.000 televidentes. No obstante, es un dato muy bueno y su descenso es mínimo. Ana, por el contrario, congregó un 9,1% de share y 874.000 espectadores. El especial se queda muy atrás respecto a la emisión de Viernes Deluxe la semana pasada, perdiendo hasta 3,1 puntos de cuota y dejándose hasta 307.000 televidentes. La jugada no le ha salido bien a Telecinco.

¡DATAZOS! #TCMS4 firma un 19.3% de share y 1.847.000 espectadores en el prime time de @antena3com



🟠 LÍDER

🎤 Más de 5.4 millones de espectadores conectaron en algún momento con @TuCaraMSuena#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/J1Qr1ugaWA — Dos30' (@Dos30TV) April 22, 2023

El cine fue la alternativa al talent-show y al especial. Cuatro logró liderar entre la oferta cinematográfica con El último testigo, con un 6,6% de cuota y 780.000 espectadores. Le siguió La 1 con La sombra del diablo, que consiguió un 6,5% de share y 734.000 televidentes. Último puesto de la noche para La 2 con Soldados de Salamina, que obtuvo un 3% de cuota y 357.000 espectadores.

Mientras, laSexta Columna anotó un 6,4% de cuota y 744.000 espectadores con el reportaje Grimau, 1963: el último fusilado de la guerra civil. Por otro lado, Equipo de investigación obtuvo un 4,8% de share y 585.000 televidentes con Se busca habitación.

Ya en la tarde, La promesa consiguió consolidarse como líder de su franja, al obtener un 11,7% de cuota y 1.095.000 espectadores. La telenovela de Bambú pudo frente a Sálvame Limón, que fue segunda opción con un 10,5% de share y 1.018.000 televidentes, y frente a su rival Amar es para siempre, que fue tercera opción con un 10,4% de cuota y 962.000 espectadores. En la siguiente franja, Pecado original ganó en share a Sálvame Naranja, pero el magacín obtuvo más espectadores. La telenovela turca obtuvo un 13,2% frente al 12,9% del Naranja, pero el programa de Telecinco logró 1.079.000 espectadores frente a los 1.055.000 de la ficción otomana. Tercer puesto para El paraíso de las señoras, que obtuvo un 7,4% de cuota y 624.000 televidentes.

👒 #LAPROMESA firmó ayer el 11.7% de share y una audiencia media de 1.095.000 espectadores.



📈 Reunió a un total de 1.698.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA) en @La1_tve #Audiencias 📺 📊 pic.twitter.com/NHQm2GwdVH — Barlovento Comunicación (@blvcom) April 22, 2023

Y ahora, Sonsoles lideró de nuevo la siguiente franja de la tarde con un 12,4% de cuota y 921.000 espectadores. El comodín de La 1 obtuvo un 7,1% de share y 531.000 televidentes, mientras que El cazador firmó un 12% de cuota y 912.000 espectadores. 25 palabras tuvo un 10,3% de share y 758.000 televidentes.

Pasapalabra dominó holgadamente la última franja de la tarde. El concurso presentado por Roberto Leal obtuvo un rotundo 21,5% de cuota y 1.836.000 espectadores. Aquí la tierra volvió a ejercer como alternativa, con un 10,5% de share y 927.000 televidentes. Tercer puesto para Reacción en cadena, con un 9% de cuota y 777.000 espectadores.

🔠La emisión de @PasapalabraA3 de ayer congregó a 1.836.000 espectadores y alcanzó el 21.5% de cuota.



➡️El concurso de @RobertoLealG fue visto por 3.304.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA) #Pasapalabra #Pasapalabra751#Audiencias 📺 📊 pic.twitter.com/VpmjLTormd — Barlovento Comunicación (@blvcom) April 22, 2023

En la franja de la mañana, Aruser@s consiguió posicionarse como el matinal con mejor cuota de pantalla, con un 19,1% de share y 412.000 espectadores. Pero El programa de Ana Rosa obtuvo mejor rendimiento, dado que su duración es mayor, con un 18% de cuota y 471.000 televidentes. Le siguieron Espejo Público, con un 12,3% y 315.000 espectadores y La hora de La 1, con un 8% de cuota y 168.000 espectadores. Ya es mediodía lideró en la siguiente franja con un 14,3% share y 966.000 televidentes frente a Al Rojo Vivo, que se conformó con un 10,5% cuota y 408.000 espectadores.

Por último, Antena 3 Noticias sigue liderando los informativos, tanto en su edición en la sobremesa como en la vespertina. La primera edición logra un 20,9% de cuota y 2.102.000 espectadores, siendo el programa más visto de la jornada. Mientras, la segunda edición obtiene un 17,8% de share y 1.819.000 televidentes.

