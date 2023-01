La policía se persona en Mediaset para investigar el robo a Gloria Camila: "Es alguien conocido"

El robo del móvil de Gloria Camila sigue trayendo cola. Después de que la hija de Ortega Cano denunciase públicamente que alguien le extrajo su teléfono durante la inauguración del museo taurino dedicado a su padre en San Sebastián de los Reyes, el tema continúa debido a la investigación policial que se inició tras la denuncia y que ha llevado a los agentes a personarse en la mismísima Mediaset, que no ha dudado en colaborar.

Durante la emisión de Fiesta, uno de los periodistas del programa de Unicorn Content, Jaime Rodríguez Luque, se sentó junto con Emma García para ofrecer las últimas novedades relacionadas con el robo. Explicó que el magacín emitió unas imágenes en las que la afectada declaró que estaban las personas que podrían estar relacionadas con el hurto. En cuanto las vio, la hija del extorero no dudó en ponerse en contacto con el formato para pedir ayuda.

Tras esa llamada, la policía decidió personarse en las instalaciones de Mediaset, para recuperar las imágenes en las que aparecen los sospechosos, algo que la corporación no ha dudado en poner a disposición de los agentes de la ley. “Contacta con nosotros la mismísima policía, nos pide que describamos lo que se ve en esas imágenes”, explicaba Rodríguez a Emma García.

[Gloria Camila, a un paso de los Emmy: ‘Dos vidas’, nominada a los premios tras ser cancelada por TVE]

El periodista, además, afirmaba que el dispositivo ya había aparecido. “Hemos hecho una investigación muy precisa, no podemos decir quien lo tiene, pero Fiesta sabe en manos de quien está ese móvil”, compartió Rodríguez.

García, por supuesto, no ocultó su sorpresa ante estas informaciones. “¿Es una cara conocida?”, le preguntó al periodista, quien no dudó en decirle un rotundo “sí” a la presentadora. El resto de tertulianos también mostraron su desconcierto y opinaron que la sustracción ilegal del móvil podía haberse llevado para robar la información que tenía. “A lo mejor, [el ladrón] quería el móvil no por el dispositivo, sino por su contenido”, comentaron.

Se trata de una noticia cuya importancia ha ido a más, pues el propio Rodríguez interrumpió una entrevista a Andy y Lucas la semana pasada para ofrecer más información sobre el hurto, provocando la indignación del dúo musical. Esta vez, la interrupción no solo era pertinente, sino de última hora, dada la irrupción de la policía en Mediaset.

La preocupación de Gloria Camila se ha hecho evidente con la llamada personal de la hija del extorero al programa. “Soy Gloria, bueno Gloria Camila. Me han dado tu número porque necesitaba que me facilitaras, a ver si es posible, los videos en bruto de cuando salen las chicas. Las que yo decía con sombrero, y para ver si me lo podrías facilitar”, dijo. “Es como una prueba para la denuncia y entonces lo necesitan en comisaría. A ver si pudieses, ¿vale? Muchísimas gracias, un beso”, continuó, finalizando así la llamada.

Archivado en Gloria Camila Ortega, José Ortega Cano, Mediaset, Robos, Telecinco, Televisión

Sigue los temas que te interesan