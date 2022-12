Juan del Val vuelve a presentar ‘La Roca’ por un nuevo positivo en COVID-19 de Nuria Roca

Lara Álvarez no pudo presentar Pesadilla en El Paraíso por encontrarse con fiebre, según explicó Carlos Sobera al inicio de la gala del reality. Pero no ha sido la única baja por enfermedad que ha vivido la televisión este fin de semana. Y es que Nuria Roca tampoco pudo ponerse al frente de su magacín La Roca, y tuvo que ser sustituida por su marido, Juan del Val, colaborador habitual del formato. La razón: la presentadora había dado positivo por coronavirus, por tercera vez desde que empezó la pandemia a finales de 2019.

“No, a Nuria Roca no le ha salido barba, soy su marido, Juan del Val”, dijo el escritor al inicio de la emisión del programa, dejando así claro que la presentadora sería baja. Algo que ella misma ya presagiaba la noche antes, cuando publicó una imagen en sus redes sociales en la que decía que estaba cruzando los dedos para no dar positivo. “Sí, no os habéis equivocado. Son las 15.30 y esto es La Roca, aunque sin la Roca. Nuria está con COVID, o eso dice, porque me parece un poco sospechoso que justo en el puente más largo del año ella no pueda venir a trabajar”, bromeó el periodista.

Mientras, Nuria Roca estaba pendiente a todo lo que sucedía en el plató desde su propia casa. Así lo fue mostrando a través de sus redes sociales, y dando ánimos tanto a Juan como a otros compañeros como Berni Barrachina, Nacho García y Sara Ramos.

Hay que destacar que no ha sido la primera vez que Juan toma los mandos de La Roca, programa en directo de actualidad que se estrenó en laSexta en octubre de 2021. En el mes de enero de 2022, Nuria también dio positivo en COVID-19, y Juan tuvo que ponerse al frente del formato. “Lo primero, la salud, protección máxima y aislada para no perjudicar… yo me encuentro bien, así que aprovecharé para arreglar cajones y poner cosas en orden… Cuídense”, escribió entonces la presentadora.

En la entrega emitida este 4 de diciembre, el programa tuvo una media de 3,79 puntos de pantalla, con una media de 435.000 espectadores, 2 décimas por debajo de lo conseguido el domingo de la semana anterior. El magacín contó con la visita de la cantante Rozalén, que está presentando su nuevo trabajo discográfico, así como la del político Esteban González Pons.

