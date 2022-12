Emma García defiende a Paz Padilla en 'Fiesta' tras ser señalada por sus discursos motivacionales

Paz Padilla ha sido protagonista inesperada durante una entrevista en Fiesta este domingo 4 de diciembre. El programa contactó con un teólogo para analizar los cuestionados discursos de Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez, que se dedica profesionalmente al coaching motivacional. Sin embargo, el invitado acabó señalando con un tono muy crítico a la presentadora gaditana y a Anne Igartiburu, lo cual hizo saltar a Emma García en defensa de ambas compañeras.

El teólogo y experto en sectas Luis Santamaría ofrecía su visión al programa de Telecinco sobre la actitud de Alicia Peña y sus peligrosos discursos en redes. La mujer del ex guardia civil trabaja como coach emocional y a menudo publica mensajes motivacionales y reflexiones sobre la positividad, una práctica muy común en este tipo de disciplinas que el entrevistado considera peligrosas.

"Conozco a muchas víctimas de esto, personas que sin estar ni haber entrado en una secta por seguir a estos gurús y maestros espirituales terminan hundiéndose del todo", expresaba el experto. Era entonces cuando señalaba a dos conocidas presentadoras: "No solo a Alicia Peña, sino a compañeras vuestras como Paz Padilla y Anne Igartiburu. Lo que escriban y enseñan acaba culpabilizando a la gente que lo pasa mal. Hay que ser conscientes de ser portavoces de este pensamiento mágico. No todo vale a cambio de dinero y audiencia", espetaba.

El invitado añadía que "no vale acabar con el ánimo de las personas que están sufriendo". Y sentenciaba: "Os lo digo con todo el cariño. Son gente con mucha labia". Esas palabras hicieron saltar a Emma García, que se mostró notablemente molesta con los ejemplos que había utilizado Santamaría: "Perdona, es que ha hablado de compañeras como Paz Padilla y Anne Igartiburu, que yo lo que he visto de ellas es que les ha ido bien una filosofía de vida".

"No sé hasta qué punto es que ha sonado un poco peligroso por parte de ellas. Y yo creo que ellas no hacen daño a nadie creyendo en lo que ellas creen", agregaba la vasca.

Sin embargo, el experto insistía en criticar esos discursos: "Hay que ver los extremos a los que llega ese pensamiento y lo que dicen en sus libros y conferencias", expresó. "Yo cuando digo estas cosas he leído muchas páginas y he escuchado muchas horas de sus discursos. Y al final están diciendo eso, si no te curas de tu enfermedad terminal es porque se lo estás pidiendo al universo y si cambias esos patrones podrás lograr mágicamente que todo mejore y te cures. Esto es peligrosísimo", añadía.

Finalmente, Emma despedía al teólogo y daba por finalizada la entrevista expresando que "este tema es como todo, llevado al extremo, es delicado y puede ser peligroso si estás en un momento vulnerable".

