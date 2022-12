'Ya es mediodía' deja en evidencia a Jorge Pérez al recordar su opinión sobre la infidelidad de Íñigo Onieva

Las imágenes entre Alba Carillo y Jorge Pérez han desatado todo un culebrón en Mediaset España, sobre todo después de que la colaboradora asegurase en Ya es mediodía que "la tensión sexual fue resuelta" en casa de Marta López, donde Jorge se reencontró con Carrillo después de al fiesta de Unicorn.

No hay que irse muy atrás para encontrarse con otra deslealtad pública, la protagonizada por Íñigo Onieva a Tamara Falcó. Y es que Ya es mediodía ha querido recuperar en la mañana de este viernes 2 de diciembre la opinión de Jorge Pérez sobre las personas infieles, siempre muy crítico.

El programa presentado por Joaquín Prat emitía un vídeo recopilatorio de las declaraciones de Pérez a lo largo de los últimos meses. El beso en el metaverso le pareció "difícil de justificar", y para el ex Guardia Civil era Íñigo el que tendría "que salir a dar la cara".

"Todos nos hemos enterado de la infidelidad de algún conocido y no nos han creído", espetaba otro de los días en la tertulia del programa de Unicorn. Pero su opinión iba más allá y se preguntaba si "él está devastado porque cree que ha perdido a la mujer de su vida" o por si por el contrario "está devastado porque se ha destrozado su imagen pública".

Sin duda, el que fuera ganador de Supervivientes insistía en que "no se puede justificar" y que el beso de Onieva "no deja lugar a dudas". Pero su discurso sobre el empresario no terminaba ahí: "Ella (Tamara Falcó) acaba de abrir los ojos, porque seguramente no sea la primera vez que la avisan".

Unas declaraciones que contrastan con las vertidas los últimos días, cuando la sospecha de infidelidad ha inundado su matrimonio con Alicia, con quien tiene cuatro hijos. "No hubo beso, puede que haya habido un cruce de labios", aseguraba Pérez.

Tras emitirse este video, Joaquín Prat se había metido debajo de la mesa del plató. "Tengo la piel de gallina en estos momentos, no se puede escupir para arriba. Esto nos puede pasar a cualquiera. ¡Maldita hemeroteca!".

Joaquín Prat: "Hay una tensión sexual no resuelta"

Alba Carrillo: "Ahora ya podemos decir resuelta"

