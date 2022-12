Tensión en 'Sálvame' entre Cristina Porta y Marta López: "Eres una mentirosa"

Las versiones de lo que realmente sucedió en la fiesta de Unicorn Content entre Alba Carrillo y Jorge Pérez siguen siendo inconexas. Ha sido en la mañana de este 1 de diciembre cuando Alba Carrillo ha contado que "la tensión sexual fue resuelta" en casa de Marta López, donde ambos acudieron después de la fiesta.

Para seguir alimentando la trama, Sálvame ha invitado a Cristina Porta, amiga de Jorge Pérez, para contar la versión del ex Guardia Civil. "Marta López ha mentido, y le han tendido una trampa a Jorge", comenzaba diciendo la exparticipante de Secret Story: La casa de los secretos.

Minutos después del inicio del programa, Marta López y Porta se encontraban en el plató para protagonizar un grave enfrentamiento. Gritos y descalificaciones entre las que se han escuchado palabras como "mentirosa" o "traición". Y es que Cristina aseguraba que Marta López ha mentido para favorecer la presencia televisiva de su amiga y de sí misma. "¿Cómo amiga, te parece ético haber mentido?".

"Alicia, la mujer de Jorge, me pide ayuda para que deje mal a Alba Carrillo, como que iba detrás de él", apuntaba López visiblemente nerviosa. Asimismo, insistía en que Alba le había confesado que habían tenido una relación pero que Jorge no. "¡No voy a vender a Jorge, no lo voy a hacer!", comentaba Porta violentamente.

"¡Estoy siendo más honesta que tú, no me tires de la lengua! De la que hablaban que estaba detrás de Jorge en la fiesta eras tú", sentenció tajante la que fuera concursante de Gran Hermano. El programa grababa mientras una publicidad, donde ambas continuaban con este enfrentamiento y Marta López confirmaba lo que Alba había dejado entrever en Ya es mediodía: "Se la ha tirado, en mi casa". Pero también mantenía que Jorge Pérez no había sido quien se lo había contado: "Él a mí me ha dicho que no". Palabras que coinciden con lo que defendía Cristina Porta.

Asimismo, Porta reproducía un mensaje que le acababa de mandar Jorge: "Me ha dicho Jorge que Marta miente, yo le dije que no había pasado nada entre Alba y yo".

Esto me cuadra más que la personaje defensora del soso este jodida porque no estuvo con ella y estuvo con Alba, esto si me suena… esta “defensa” del SINVERGÜENZ4 porque si😏#YoVeoSálvame pic.twitter.com/35CtbGsU2g — Will (@HastaelFuego20) December 1, 2022

