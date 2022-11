El férreo alegato de Sandra Sabatés contra los insultos machistas a Irene Montero: "No son críticas políticas"

VOX volvió una vez más a enfangar el Congreso de los Diputados con los lamentables insultos de la diputada ultraderechista Carla Toscano a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Una lamentable ataque que llevó a la copresentadora de El Intermedio, Sandra Sabatés, a desplazarse hasta el pico de la mesa para reflexionar sobre la polémica y lanzar un férreo alegato.

"Vamos a empezar con una obviedad: los insultos no son críticas políticas. Es posible que la ley del 'sí es sí' no sea perfecta y que la actitud de la ministra de Igualdad tildando de machistas a los jueces no haya sido la mejor defensa para defenderla. Ante estos hechos cualquier rival político puede elevar sus críticas e incluso pedir su dimisión. Eso entra dentro del juego político", comenzaba diciendo la presentadora.

"Lo que ya traspasa ya cualquier línea es el nivel de descalificaciones personales que está recibiendo. Estos insultos son la gota que colma el vaso lleno de descalificaciones que ha recibido Montero desde que llegó al cargo", resalta Sabatés antes de mostrar un vídeo en el que se recopilan todos estos insultos.

"Inmadura, infantil, débil, víctima, inútil, mujer de, acomplejada, humillada... Son insultos que van todos a la misma dirección y que en ningún caso hacen referencia a su gestión en el Ministerio. Son insultos referidos a su condición de mujer, joven, que ha tocado poder", critica la periodista.

Unos insultos parecidos a los que se hicieron en su día a las ministras de Sanidad e Igualdad, Bibiana Aído o a Leire Pajín, recuerda Sabatés. De esta última rescata unas declaraciones de 2010 en las que el entonces alcalde popular de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, decía que tenía morritos de los que no iba a decir lo que pensaba.

"¿No es momento de acabar por una vez con todas con los insultos personales y machistas como prácticas machistas como práctica política?", se pregunta la presentadora. "¿No deberían ser reprobados los representantes públicos que llenan la política de fango con esos insultos intolerables? Lo único que demuestran estos insultos, independientemente de quien esté al frente, lo necesario que es el ministerio de Igualdad", zanja.

Brillante, @sandrasabates11.



Años y años de ataques machistas y personales a ministras de Igualdad. pic.twitter.com/B8IavvnwMj — Nab 🦁 (@NaBGon) November 23, 2022

