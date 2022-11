José María García saca las vergüenzas a TVE por el Mundial: "No se ha visto mayor disparate"

José María García acudió este viernes 18 de noviembre a Plano General, el programa de entrevistas que Jenaro Castro presenta en La 2 cada semana. El que ha sido uno de los periodistas deportivos más importantes del país habló sin tapujos sobre el Mundial de Qatar 2022 y no dudó en criticar a RTVE por la emisión del mismo.

Con su habitual sinceridad, el exlocutor calificó de "disparate" la celebración de la competición en un país que no respeta los Derechos Humanos, además de la época del año en la que se va a realizar para evitar las temperaturas extremas del lugar en verano.

"El fútbol puede con todo y convence a todos, porque mayor disparate que esto no se ha contemplado", expresaba el periodista. El presentador se interesaba entonces por si el invitado se refería al hecho de que el Mundial se celebre en noviembre. "Que se celebre en noviembre, interrumpiendo las competiciones, con esa temperatura, con la problemática del sitio donde se celebra. Nadie podría entender que se celebre ahí", espetó García.

Pese a las críticas, el conductor del formato y miembro del Consejo de Administración de RTVE presumió de que la cadena pública emitiría todos los partidos de la Roja, algo ante lo cual su entrevistado tampoco se quedó callado. "Están próximas las elecciones, hay que hacer lo que no se ha hecho antes", expresó.

"Bueno, damos los partidos porque el fútbol es de interés general y de interés público", defendió Castro, pero José María García tenía otra visión: "Sí, pero no ha demostrado excesivo interés. Estamos en televisión y no quiero molestarte ni a ti ni a los que te permiten decírmelo, pero qué pena que TVE no tenga un Mundial cada año para que se encargue adecuadamente de estas cosas. Cuando lo hace, lo hace muy bien", zanjó.

Además, el entrevistado evitó vaticinar el papel que la Selección Española hará en el Mundial de Qatar. "Habrá que esperar. Los auspicios no son excesivamente buenos, pero, al fin y a la postre, estamos tan acostumbrados...", dijo sin demasiado optimismo.

