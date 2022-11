Maluma abandona una entrevista al ser preguntado por los derechos humanos en Qatar: "Grosero"

Maluma está en el centro de la polémica por su actuación como estrella invitada en el Mundial de Qatar. El cantante colombiano ha abandonado una entrevista con la televisión pública israelí Kan después de que el periodista le preguntase por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el país que acogerá la competición.

Tras la renuncia de artistas como Shakira, Dua Lipa o Rod Stewart a actuar en el evento deportivo, el cantante colombiano sí ha aceptado la invitación, aunque parece no querer hablar del lado oscuro del Mundial.

"Debo preguntarte: Shakira y Dua Lipa se negaron a participar en esta Copa del Mundo debido a los malos antecedentes de Qatar en materia de derechos humanos y obviamente la gente piensa 'Maluma, ¿no tienes problemas con las violaciones de derechos humanos en este país?'".

"Sí, pero es algo que no puedo resolver", respondió el artista. "Sólo he venido aquí para disfrutar de la vida y de la fiesta del fútbol. No es algo en lo que tenga que involucrarme, en realidad. Estoy aquí disfrutando de mi música y de mi hermosa vida, jugando al fútbol también", añadió.

"Pero, ¿entiendes a la gente que va a decir que tu sola presencia aquí está ayudando a encubrir...?", insistía el presentador. Pero Maluma interrumpía enfadado: "¿Debo responder a esta pregunta?". Desde el otro lado de la cámara, alguien de su equipo indicaba al artista que no tenía que contestar, por lo que el colombiano decidía soltar el micrófono y abandonar el set, dando por finalizada la entrevista.

"Esto no se hace, eres un grosero", le reprochó al presentador antes de irse. "¿Cuál es el problema? ¿Por qué soy grosero? Esto es lo que la gente piensa", expresaba el periodista, pero el cantante hacía oídos sordos y zanjaba definitivamente la conversación.

