Ibai Llanos incita a boicotear el Mundial de Fútbol emitido por RTVE por celebrarse en Catar

Ibai Llanos se ha pronunciado sobre la polémica que rodea al próximo Mundial de fútbol de Catar. El streamer ha aprovechado uno de sus directos en su canal de Twich para comentar con toda naturalidad la opinión que le merece la celebración de la competición deportiva.

El vasco ha confesado que se ha negado rotundamente a acudir al evento futbolístico porque "no me sale de los cojones". Incluso aseguraba que le ofrecieron ir en el avión de la Selección Española, "no para hacer directos" sino "para crear contenido grabando cosas" y colgarlas posteriormente en las redes. Pero el 'influencer' se negó rotundamente a ir para visibilizar su queja y reivindicación por celebrarse en Catar.

"Se niega un Mbappé a ir al Mundial y no sé a ese chaval lo que le pueden llegar a hacer. ¿Sabéis la cantidad de sponsors, de pasta, de blanqueamiento hacia Catar que hay puesto en el Mundial? Sinceramente, no sé qué le ocurriría, pero me estoy imaginando cosas turbias. Piensa mal y acertarás", comentaba Ibai a todos sus seguidores.

De hecho, Llanos ha invitado a sus seguidores a mostrar su disconformidad y aportar su grano de arena en este asunto. "Hay cosas que están por encima de cualquier persona. Lo único que puede hacer uno es no verlo. Tú como individuo es lo que puedes aportar".

Ibai Llanos rechaza ir a Qatar para grabar contenido durante el Mundial, debido a ser un país machista y homófobo, entre otras cosas.



La postura y opinión de Ibai ante sus millones de seguidores afecta directamente a Radio Televisión Española, y es que la cadena pública fue quien se hizo con los derechos de la competición para poder emitirse en nuestro país. Una decisión que no tardó en generar polémica entre la audiencia, al celebrarse en una monarquía absoluta donde no se respetan los derechos humanos y donde han muerto 6.500 trabajadores en las obras de los estadios.

Hace escasos días, RTVE se comprometió a mostrar "el lado oscuro" del Mundial, según afirmó el director de Deportes de RTVE, Arsenio Cañada, en RTVE Responde. "Por supuesto que vamos a mostrar esa cara b. Hay dos redactores que van a ir una semana antes de que empiece el Mundial para que nos acerquen la realidad del país. Vamos a explicar quién puede entrar en los estadios, cómo actúa la organización con las mujeres y la comunidad LGTBIQ", dijo Cañada.

