Jorge Javier deja en evidencia al viceconsejero de Sanidad de Madrid: "¿Creen que somos tan imbéciles?"

Jorge Javier Vázquez ha visitado este jueves 10 de noviembre el programa Todo es mentira para promocionar su nuevo libro, Antes del olvido. Sin embargo, el catalán ha vuelto a mostrar su faceta más reivindicativa y espontánea al intervenir antes de tiempo en el formato para enfrentarse al viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fernando Prados.

El dirigente conectó con el programa de Risto Mejide para hablar sobre la crisis sanitaria que sufre la región actualmente por la apertura de las urgencias extrahospitalarias sin personal suficiente.

Prados ha defendido las polémicas medidas aplicadas por el Gobierno de Ayuso, que ha decidido que 34 de los 80 centros de urgencias abiertos sólo cuenten con dos enfermeros, un celador y equipos para la realización de videoconsulta por un facultativo de la misma zona asistencial.

El viceconsejero asegura que estas medidas se han tenido que tomar por la falta de sanitarios, pero Jorge Javier no ha dudado en contradecirle en directo. "Cada vez que escucho este tipo de explicaciones tan alucinógenas sobre la sanidad pública madrileña, me parece que están hablando de Venezuela o de Cuba, no de Madrid", espetó el presentador de Sálvame.

"Me da la impresión de que se están dirigiendo a entes que no pensamos. ¿De verdad se creen lo que cuentan? ¿De verdad creen que somos tan imbéciles? ¿No se están dando cuenta de que estamos viviendo una situación catastrófica?", le preguntó directamente al entrevistado.

"Lo mejor sería aceptar que la Sanidad pública se está yendo a tomar por culo en Madrid. Cuando uno se ve acorralado, sucede lo que está sucediendo, que están haciendo el mayor de los ridículos, con todos mis respetos. Bueno, sin ninguno", aseveró, visiblemente indignado.

Risto daba paso entonces a Prados para responder al de Badalona, pero Jorge interrumpió para volver a denunciar la situación en Madrid. "Videollamadas, ¿pero de qué coño estamos hablando? ¡Que estamos hablando de la salud de la gente, que es una cosa primordial!", exclamó.

Y sentenció: "No mareemos más al personal, porque cada palabra que emiten es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Creo que la gente que les ha votado no se merece lo que están haciendo".

Fernando Prados, por su parte, aseguró que la intención del catalán era "generar crispación". Además, el viceconsejero defendió que lo que se está aplicando ahora en la Comunidad de Madrid "se lleva haciendo durante muchísimo tiempo" en otros lugares. "Cuanto antes se detecten los síntomas, los resultados serán mucho mejores", dijo haciendo referencia a la formación a la ciudadanía para detectar ictus.

"¡Que un ictus es cuestión de un minuto, que se te puede ir la vida!", volvió a interrumpir entonces Jorge. "Usted no sabe nada de esto, con todo el respeto del mundo", le espetaba Prados. "Soy un superviviente de un ictus (...) Me parece una falta de respeto absoluta decir 'usted no sabe nada de eso' cuando he sufrido un ictus".

