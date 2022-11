María Rey salta contra un entrevistado por vincular a Antena 3 con una empresa "antiokupa"

María Rey ha entrevistado este jueves en el programa 120 minutos a Pedro, el hombre al que le fue imputado un presunto delito de allanamiento de morada por intentar liberar de okupas la casa de su difunta abuela. El afectado relató en el espacio de Telemadrid su caso, que acaba de ser sobreseído provisionalmente, y sorprendió a la presentadora al vincular a Antena 3 con una empresa "antiokupa".

Pedro relató el calvario que vive desde que el 14 de marzo denunció ante la Guardia Civil que la casa de su abuela había sido usurpada. En aquel momento, varios agentes se personaron en la vivienda, pero sólo pudieron llamar al timbre. "Como no les abrieron, se fueron", relataba el afectado al formato matinal.

El pasado viernes 4 de noviembre, Pedro decidió forzar la puerta de la casa al comprobar que no había movimiento y no parecía haber nadie en su interior. Pero un vecino llamó a la Policía y acabaron deteniéndole. "Fui a las dependencias de la Policía Local en Cartagena, me llevaron esposado al hospital porque me dio una crisis de ansiedad. De ahí me llevaron al cuartel de la Guardia Civil", proseguía contando.

dejo esto que ha pasado esta mañana en @telemadrid @120minutosTM aquí para que saques tus propias conclusiones pic.twitter.com/64hRz1w8uk — victor (@victorsgap) November 10, 2022

Finalmente, el caso en el que se le iba a juzgar por allanamiento ha sido sobreseído provisionalmente, pero su mayor problema sigue sin solucionarse. "Salí sin cargos por el allanamiento de morada, pero la okupa sigue ahí", lamentó en la cadena autonómica madrileña.

A ese respecto, Pedro desvelaba que sigue sin noticias de la orden de desahucio a la okupa que vive en la casa de su abuela, aunque ha recibido una propuesta para una solución extrajudicial. "Se ha puesto conmigo una empresa de antiokupas que me ha dicho que trabaja con Antena 3 y que me pueden desalojar la casa en 24 horas", expresaba.

[María Rey, sobre la nueva Telemadrid: "¿Quién tiene razón, los de ahora o los de antes?"]

En ese momento, María Rey interrumpía para defender a la cadena de Atresmedia, en la que trabajó durante 25 años. "Pues si le desalojan la casa no sé, pero que no le digan que trabajan con Antena 3, porque Antena 3 le digo yo, por la experiencia, que no trabaja con antiokupas, que no le cuenten películas, que ya bastante les han tomado el pelo con la casa", aseveró la presentadora antes de finalizar la entrevista y proseguir con el programa.

