Ramón García vuelve a liarla en pleno directo: "Mando a tomar por culo a la gente demasiado poco"

El pasado 21 de octubre, Ramón García se convertía en noticia tras unas polémicas declaraciones que realizó en directo en el programa que presenta en Castilla-La Mancha Media, En Compañía. Concretamente aseguró que las mujeres mayores que critican a sus invitadas eran "atrasadas", "retorcidas", "idiotas", "imbéciles", entre otras descalificaciones. Pero su discurso no terminó ahí, y las invitaba a seguir "revolviéndose como gorrinas que son en su propia mierda, pero dejen a las demás ser felices".

En los últimos tiempos, el presentador está mostrando una cara un tanto más cuestionada entre sus seguidores. Un comportamiento que se ha vuelto a repetir este mismo jueves, mostrando su enfado con un espectador tras una llamada telefónica en directo.

En compañía se ponía en contacto con una persona de forma aleatoria. "Buenas tardes. Disculpe que le moleste caballero. Soy Ramón García, le llamo del programa de televisión En compañía, de Castilla-La Mancha Media. Le presento a mi compañera Gloria Santoro, gracias por atendernos. ¿Conoce usted el programa?", decía el mítico presentador de Televisión Española cuando el espectador descolgaba el teléfono.

Tras esto se producía un silencio en plató y el hombre respondía que no era un habitual espectador de la pequeña pantalla. "Pues no veo la televisión, no veo nada", respondía con un hilo leve de voz. "Pues eso que lleva usted por delante", espetaba García.

"¿Y qué tal está? Le agradecemos que nos atienda lo primero. ¿No conoce el programa entonces, no lo ha visto nunca? Si no para explicarle por qué le estamos molestando", insistía el conductor para mantener la llamada activa, algo que no pretendía el otro interlocutor que cortaba la llamada. "Pues eso como me están molestando, voy a colgar".

Para darle un toque de humor, el programa ponía la sintonía de una canción diciendo "adiós", mientras los dos presentadores se reían por el momento que acababan de vivir en vivo.

Pero García no quería cortarse y terminaba por confesar cuáles eran sus pensamientos tras la fatídica llamada telefónica. "Te voy a decir una cosa, mando a tomar por culo a la gente demasiado poco", replicaba Ramón ante la mirada atónita de su compañera que optaba por volver a reírse.

"Poco envío a tomar por culo a la gente" la reacción de #RamonGarcia ante una nueva desconsideración de una llamada pic.twitter.com/0sIJpG664A — TVMASPI (@sebas_maspons) November 10, 2022

