La presentadora Angie Rigueiro estaba muy cerca el atentado en Estambul: "Nos salvamos por dos horas"

El atentado terrorista que tuvo lugar este domingo en una calle muy concurrida de Estambul ha conmocionado a Turquía y al resto del mundo. Muchos españoles se encontraban en la ciudad de vacaciones y entre ellos estaba la periodista Angie Rigueiro, presentadora de Atresmedia que narraba este domingo en Antena 3 Noticias cómo vivió el dramático suceso.

La periodista relataba a Matías Prats y Mónica Carrillo que estuvo "relativamente cerca" del lugar donde se produjo la explosión que ha causado al menos seis muertos y 81 heridos. "Estábamos saliendo de un palacio que está como a 10 minutos de donde ha ocurrido el atentado. Un guía turístico ha venido corriendo, nos ha dicho que ha habido un ataque terrorista y que todos teníamos que irnos a los hoteles", explicaba.

Pero Rigueiro y su familia no sólo estuvieron muy cerca de la calle afectada, sino que además tenían planeado visitarla dos horas después del atentado. "Es una calle muy comercial, de visita obligada. De hecho, nosotros íbamos a ir dos horas después del atentado a comprar y luego a las ocho de la noche teníamos una reserva en un restaurante", desvelaba, asegurando que siguen "con el susto en el cuerpo".

Tras el susto, a la presentadora y sus acompañantes les resultó realmente complicado regresar a su hotel. "Ha sido terrible, todo el mundo estaba muy nervioso. Nos hemos ido contagiando el miedo. Aunque todos intentábamos mantener la calma, teníamos el temor de que se desencadenasen ataques en cadena, por lo que queríamos llegar al hotel. Las calles estaban cortadas, se ha colapsado la ciudad y una calle que se puede recorrer en 10 minutos, hemos tardado una hora y media en recorrerla hasta llegar al hotel", proseguía contando.

Matías Prats se interesaba entonces por las recomendaciones que habían recibido por parte de las autoridades y del propio hotel en el que se alojaban. "En el hotel nos dicen que no hay un estado de alarma y no nos impiden salir, pero sí que nos piden que nos mantengamos allí", explicaba la periodista a su compañero. "Nos han recomendado que no nos movamos, mañana seguimos en Estambul y no sabemos si vamos a poder salir a la calle con normalidad", añadió.

Doy gracias porque mi familia y yo estemos bien, rezando por las víctimas mortales, los heridos y sus familias. Cuando te toca esto de cerca, la sensación de caos y pánico se te cuela en el cuerpo (y ya os digo que soy afortunada porque estaba cerca pero no alli y todos estamos — Angie Rigueiro (@AngieRigueiro) November 14, 2022

La presentadora de los Deportes de Antena 3 también ha plasmado su terrorífica experiencia en Twitter. "Cuando te toca esto de cerca, la sensación de caos y pánico se te cuela en el cuerpo. Soy afortunada porque estaba cerca, pero no allí", ha escrito en su perfil, aprovechando para agradecer a sus compañeros y a todas las personas que se han preocupado por ella en estas horas.

