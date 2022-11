La madre y la hermana de Carlos Marín cargan contra Il Divo: "A los tres días de ingresar, ya tenían sustituto"

Magdalena Menchero, madre del cantante Carlos Marín, ha acudido por primera vez a un plató de televisión cuando está a punto de cumplirse un año de la muerte de su hijo. La progenitora del artista, fallecido en diciembre de 2021 a causa del Covid-19, visitó el programa Fiesta junto a su hija Rosa y ambas criticaron la actitud del resto de miembros de Il Divo durante la enfermedad y tras la pérdida de su familiar.

La progenitora del cantante se sentaba en el formato de Telecinco para hablar del libro que acaba de publicar, que lleva por nombre Mi hijo. Pero aprovechó su primera aparición televisiva para criticar a los que durante casi dos décadas fueran compañeros de Marín en el exitoso grupo.

Era Luis Rollán quien preguntaba por los otros tres miembros de Il Divo y destapaba sin esperarlo la mala relación con la familia de Marín. "¿Cómo están ellos, porque yo sé que para ellos no puede haber un sustituto? Siguen actuando y le hacen continuos homenajes a Carlos", preguntaba el colaborador.

[Muere Carlos Marín, cantante de Il Divo, a los 53 años]

Magdalena se limitaba entonces a decir que no había tenido mucho contacto con ellos, pero Saúl Ortiz insistía en el tema: "¿Se han portado regular?". "Regular no, mal", espetaba la madre de Carlos.

"Lo cuento también en el libro. Lo siento, pero no se despidieron de él, todavía no me han dado el pésame", lamentaba. Rosa, por su parte, criticaba que los tres compañeros de su hermano "han ido a su aire".

La hermana del cantante recordaba que Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard estuvieron junto a Carlos Marín durante 17 años y, pese a que entiende que para ellos era importante trabajar tras dos años de pandemia, critica la rapidez con la que buscaron un sustituto para su hermano. "A los tres días de estar ingresado mi hermano en el hospital buscaron un sustituto y ya tenían a Steven LaBrie", desvelaba.

Estas críticas se suman a las que ya hiciera el pasado mes de abril Geraldine Larrosa, pareja del cantante, que se mostró "sorprendida" de que los miembros de Il Divo sustituyeran "tan rápido" a Carlos Marín tras su muerte. "No estoy molesta, ellos hacen su vida, su carrera y yo hago la mía. Ellos hacen su camino y yo haré el mío. No hay relación", expresó entonces.

[Geraldine Larrosa confiesa que no tiene relación con los miembros de Il Divo tras la muerte de Carlos Marín]

