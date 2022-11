El Benidorm Fest 2023 agota en un minuto las 1.000 entradas para su primera semifinal

A falta de más de casi tres meses para la celebración del Benidorm Fest 2023, la preselección española para Eurovisión ya ha levantado una gran expectación en España. Tras presentar oficialmente a sus 18 participantes, este lunes 7 de noviembre el festival ha puesto a la venta su primera tanda de entradas y la recepción por parte del público ha dado buena cuenta del éxito del certamen.

Las entradas para poder acceder a la celebración de la primera semifinal, que tendrá lugar el próximo 31 de enero, se han agotado en apenas un minuto. A las 12:00 horas de este lunes, RTVE ponía a disposición del público los primeros 1.000 tickets de la preselección a un precio de 30 euros. Algunos espectadores consideraron ese coste demasiado elevado, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un evento financiado con dinero público.

Sin embargo, el precio de las entradas no parece haber sido un impedimento para su venta, pues la primera remesa ha colgado el cartel de 'sold out' en tiempo récord. No obstante, en varios momentos puntuales a lo largo del mediodía han vuelto a aparecer tickets disponibles, probablemente aquellos de clientes que no finalizaron su proceso de compra o que cometieron algún error a la hora de adquirirlos.

La siguiente venta pública de entradas para el Benidorm Fest 2023 será el viernes 11 de noviembre a las 12:00 horas, cuando estarán disponibles los boletos para la segunda semifinal del certamen, que tendrá lugar el próximo 2 de febrero.

Por último, el lunes 14 de noviembre se podrán comprar las entradas para la gran final del 4 de febrero. En este caso, el precio será de 40 euros y, al igual que en las otras dos galas, se ofrecerán 1.000 tickets. Todos los procesos de compra se realizarán en la web de Entradasatualcance.

La segunda edición del Benidorm Fest arrancará oficialmente el domingo 29 de enero con la ceremonia de Opening. El martes 31 de enero se celebrará su primera semifinal, el jueves 2 de febrero la segunda eliminatoria y el sábado 4 de febrero la esperada gran final de la que saldrá el sucesor de Chanel Terrero para representar a España en Eurovisión.

