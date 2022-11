Alice Wonder: "Rigoberta me dijo que el Benidorm Fest es una experiencia tediosa, pero también un escaparate"

La carrera hacia el Benidorm Fest 2023 ya ha comenzado y, aunque todavía no se han desvelado las canciones que sonarán sobre el escenario del Palacio de los Deportes L'Illa de Benidorm, sí se conocen sus títulos y, lo más importante, los 18 artistas que las interpretarán.

Entre esa lista de candidaturas está la de Alice Wonder, una joven cantante y compositora que participará en la preselección española para Eurovisión con el tema Yo quisiera.

La artista ha atendido a varios medios, entre los que estuvo BLUPER, en la presentación oficial de los 18 participantes en RTVE. "No me esperaba aquí, pero aquí estoy", expresa, confesando además que nunca ha estado muy vinculada al certamen europeo.

[Todos los datos del Benidorm Fest 2023: qué día salen las entradas y sus precios]

"Me acuerdo de quedar con mi mejor amiga del colegio y verlo con mi familia, nos parecía increíble. Pero luego hubo un momento en el que ya dejé de prestar atención y le perdí la pista", dice sobre Eurovisión. "Recuerdo flipar y pensar 'wow, la gente está muy loca', shows muy eclécticos, por eso yo no me veo ahí. No creo que vaya de la mano eso con la vulnerabilidad de un tema, pero de pronto es como 'bueno, pues por qué no va de la mano? Lo voy a meter yo de la mano'", apunta.

¿Cómo ha acabado entonces Alice Wonder presentándose al Benidorm Fest? La cantante. "Tuve una pequeña recomendación espiritual por parte de mi equipo. Hubo una llamada, me buscaron", revela la artista, confirmando así que es una de las que recibió una invitación directa por parte de la Corporación.

"No sigo nada de esto, por eso me siento un poco como un pez en una rave. Me buscaron y me lo pensé porque me parece que Eurovisión es un lugar precioso para montar un supershow y yo lo que hago es más de gira, más de conciertos", expresa la madrileña.

"Tengo una carrera artística y no pensaba que fuera muy a la par de algo así", prosigue, "lo que pasa es que de pronto empecé a pensar y dije '¿por qué no ser la que pone esta nota más musical a este show este año y que me lleve a donde me tenga que llevar?'".

"Vengo con una seguridad artística que no me puede derrumbar cualquier comentario"

La cantautora asegura que desde que se anunció su nombre ha vivido esta experiencia "como un videojuego", aunque tras la gala especial emitida en La 1, las reacciones y el encuentro con los medios en la rueda de prensa afirma que ya está "cayendo al mundo real".

Sobre cómo le puede afectar la repercusión del festival y los comentarios de los espectadores, Alice Wonder tiene claro que no será fácil arrebatarle su confianza en sí misma. "Estoy muy feliz de que la gente opine, yo vengo con una seguridad artística que no me puede derrumbar cualquier comentario, porque también es un trabajo personal, emocional, previo para estar aquí, no solo en el Benidorm Fest, sino en mi carrera", comenta.

Alice Wonder es una de las 18 artistas que participarán en el Benidorm Fest 2023. Gtres

A sus 24 años, la artista ya puede presumir de una importante trayectoria en la que ha colaborado con artistas como Guillermo Galván, Xoel López o Rayden. Este último fue, precisamente, finalista en el Benidorm Fest 2022, y aunque revela que le ha escrito para agendar una llamada y poder charlar, todavía no han podido compartir sensaciones.

Con quien sí ha hablado la cantante es con Rigoberta Bandini, segunda clasificada de la pasada edición. "Le pregunté si había algo que tuviera que saber y me dijo que no", desvela. Y añade: "Me dijo lo que me ha dicho todo el mundo: que lo disfrute, que es una experiencia tediosa pero que puede ser muy guay y que también es un escaparate".

"Si sintiera que esto es un voto cerrado de gente que está pirada de la olla, no estaría aquí"

Lo que no desea hacer Alice es compararse con Rayden o Rigoberta, pues considera que sus propuestas son "bastante comerciales". "No sé si lo mío funciona a nivel comercial y, si es comercial, espero que no devalúe la intención primera con la que está hecha", expresa.

Aunque considere que su estilo puede no encajar en Eurovisión, la participante del Benidorm Fest confía en el criterio del público eurofan. "Lo verdadero y lo puro es bastante universal. Si yo sintiera que esto es un voto cerrado de gente que está pirada de la olla, pues no estaría aquí", asevera.

En cuanto a su candidatura, Yo quisiera, la compositora adelanta que la canción se sitúa "en un lugar emocional que te abre un poco el pecho y que descoloca un poco". Aunque no puede desvelar muchos detalles sobre su propuesta, sí confiesa que ya tiene planteada la idea: "Aquí hay que venir preparado, no es un concierto normal. Yo mis conciertos me los curro bastante y esto lo voy a trabajar muchísimo más. Tengo ya pensadas la visuales, lo que quiero transmitir lo tengo clarísimo y con esto voy a trabajar con el equipo de aquí, que me han dicho que es muy guay".

Sigue los temas que te interesan