Antonio Resines estalla contra Unidas Podemos en 'El Objetivo': "Que les den, directamente"

El actor Antonio Resines ha sido uno de los invitados este miércoles 26 de octubre al programa nocturno de laSexta, El Objetivo, junto al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El famoso intérprete acudía al espacio presentado por Ana Pastor para repasar su carrera y mojarse sobre temas de actualidad.

Por ello, la presentadora no ha querido dejar pasar la oportunidad de cuestionarle al mítico actor de Los Serrano, cuál era su opinión sobre el Impuesto de Patrimonio. "El Impuesto de Patrimonio es un impuesto injusto absolutamente", respondía tajantemente. El actor sostiene que "el problema" de este impuesto "es que tú estás haciendo una doble imposición".

"Tú tienes una casa con dinero que tú has ganado, no que lo hayas robado, y que has pagado", continuaba Resines, que apuntaba que no habla de "grandísimas fortunas", que "no pagan ni patrimonio leches porque son sociedades".

Antonio Resines y Ana Pastor.

"Nunca se ha recaudado en España más de 2.000 millones de euros. Por cierto, desde que en Madrid se ha quitado el impuesto de patrimonio solamente son ya 1.000 millones de euros… y ahora con Andalucía. Esto es una chorrada", insistía ante la mirada de la presentadora, que no duda en advertirle que le "iban a dar" por decir lo que estaba diciendo en el plató de El Objetivo.

Pero lejos de relajar su tono, el actor insistía. "Es que yo alucino con la gente, y esto si me cabreo, porque me toca personalmente. En esta cadena lo han dicho ya varias veces y lo ha dicho no un mindundi, sino Miguel Sebastián, que fue ministro de Zapatero. Y por cierto el PSOE quitó el Impuesto de Patrimonio, coño. Y luego el PP fue el que restauró el impuesto. ¿Ha quedado claro?", aseguraba.

En relación a estas palabras, Ana Pastor le ha querido preguntar sobre qué partido estaba hablando entonces, y sobre la "controversia" en el Gobierno de coalición. "El PSOE sigue siendo el partido que gobierna en coalición con Unidas Podemos. El PSOE quitó el impuesto de patrimonio y se puede comprobar", afirmaba Resines.

"Te lo decía por la otra izquierda", comentaba Pastor en relación a Unidas Podemos. "Bueno a Unidas Podemos que les den, o sea, directamente… No me voy a calentar", espetaba el actor dejando ver su indiferencia por el partido. "Que les den no, que den argumentos", le intentaba corregir la presentadora.

"Sí eso quería decir. Unidas Podemos puede decir misa, bueno sospecho que misa no van a decir. Pero están en el Gobierno y por qué el PSOE no les dice 'nos estáis dejando en ridículo'", apuntaba de nuevo el invitado.

