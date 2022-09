La llamativa reacción de Juan del Val a la ruptura de Risto Mejide y Laura Escanes

Este domingo, los programas de actualidad se encontraron con una noticia inesperada. Y es que el publicista Risto Mejide y su esposa, la influencer Laura Escanes, anunciaban el fin de su relación a través de sus redes sociales. Un romance que ha durado siete años, y del que ha nacido una hija en común, Roma, que vino al mundo en el otoño de 2019.

El tema fue tratado en Ya es verano en Telecinco, y también en La Roca, en laSexta, el magacín que presenta Nuria Roca. “Es un día horroroso para el amor”, decían los colaboradores del espacio, pues también se había tratado la crisis que estaría viviendo Tamara Falcó e Íñigo Onieva después de que viese la luz un vídeo de infidelidades de este último.

Nuria Roca aseguraba que la noticia era algo que no se esperaba, mientras que su marido, Juan del Val, consideraba que no era un mal tiempo para el amor por la forma en la que ambos han escrito del otro. “He estado leyendo el comunicado y es un ejercicio de amor absoluto”, aseguraba el escritor, que añadía que “esta es una forma de gestionar de manera adulta las cosas”.

“No me parece una mala noticia, el amor cuando se rompe así, se va a otro lugar y ya está. Ojalá sea para mejor”, seguía reflexionando del Val, quien acababa bromeando con su esposa ante las separaciones de parejas famosas: “Nuria, solo quedamos tú y yo”.

"Nuria, quedamos tú y yo": así reacciona Juan del Val al conocer en directo la ruptura de Risto Mejide y Laura Escanes pic.twitter.com/G2EoM6e1If — TVMASPI (@sebas_maspons) September 25, 2022

M ónica Carrillo ajusta las cuentas a Juan del Val

Gracias a El Hormiguero, Juan se ha ganado el apodo de “El polémico Juan del Val”, ya que le gusta levantar ampollas con algunas de sus sentencias. Si hace unas semanas cargaba contra la gente que tiene muchos títulos universitarios, hace unos días hacía lo propio contra aquellas personas que escriben microcuentos.

Para saldar cuentas, en La Roca Juan del Val tiene una sección llamada El club de los ofendidos, donde se le puede pedir explicaciones o rebatir argumentos. Y esta semana el periodista se enfrentó a un rostro de la carrera, Mónica Carrillo, presentadora de informativos y escritora, quien en sus redes sociales lanza relatos breves a menudo.

“Me sentí dolida y agraviada porque es una disciplina y llevo más de 1.000 microcuentos lanzados. Son muchas horas de esfuerzo”, explicaba Carrillo. “Igual él se considera más cuentista”, decía a modo de dardo contra del Val, a quien pidió que se disculpase desde el mismo plató de El Hormiguero donde lanzó tal ataque.

